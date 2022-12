Alex Telles sobre su adiós: “Después del llanto, es hora de sonreír”

El sueño de todo futbolista profesional es disputar un Mundial con su selección y por qué no, levantarla para tener en su palmarés el trofeo más atractivo y deseado de todo el mundo. En el caso de Alex Telles, el mismo fue arrebatado por una trágica lesión en el último partido de la fase de grupos.

Telles, se estaba desempeñando como uno de los laterales titulares de la pentacampeona y una pieza importante para poder aguantar a todos aquellos rivales que quieran eliminar a Brasil. A pesar de esto, el jugador ha querido sincerarse en sus redes sociales.

“Los caminos no son rectos, tienen curvas. No todos los momentos de la vida son alegres, pero el lado bueno de la misma es que después del llanto, es hora de sonreír. Siempre tuve un sueño de la infancia, que era defender a mi país en un mundial. Y ese sueño, seguro que no terminó aquí”, escribió Alex Telles.

“Mi sueño permanece dentro de cada compañero de equipo que entrará al campo en los partidos hasta el final del mundial. Mi sueño sigue dentro de cada hincha que grita por nuestro país en las gradas. Porque este sueño nunca fue solo mío, siempre ha sido un sueño de todos los que aman a Brasil y viven intensamente el fútbol”, prosiguió el brasileño.

Para muchos, lo más importante de estos momentos, es nunca bajar la cabeza para poder salir adelante lo más rápido posible. Además cuando se trata de un jugador tan joven que de alguna u otra forma tiene mucho camino por delante.

“Te sigo de corazón y fan de ahora en adelante. De hecho, todavía me siento como siempre me he sentido, un brasileño que nunca dejó de soñar. Hice un dibujo cuando era niño que mostró todo lo que quería y realmente quise en mi vida. Antes del partido contra Camerún, miré ese dibujo y le pedí a Dios que dejara que se hiciera su voluntad”, prosiguió el defensa.

“Y así es como estoy lidiando con cada minuto desde que salí del campo. Nada llega sin un propósito en nuestras vidas. Y con la misma voluntad de ese niño que dibujó sus sueños, seguiré mi camino. Gracias a todos por el cariño. Volveré aún más fuerte, el sueño continúa”, finalizó el lateral.

De esta manera, Telles deberá cumplir con su tratamiento en estos momentos con la selección brasileña, cuando sane completamente y esté preparado para viajar; automáticamente deberá unirse al Sevilla para recuperarse al 100%

Lee También:

Malas noticias para Brasil: Dos de sus estrellas se pierden lo que resta del Mundial