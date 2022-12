Estas son las dos primeras llaves confirmadas para los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Faltan menos de 15 días para el partido final del Mundial Qatar 2022 y disputados los cuatro primeros encuentros de los octavos de final ya se conocen al menos dos llaves de cuartos, todas con potencias históricas del fútbol.

La primera selección en meterse en la próxima instancia fue Países Bajos, que consiguió vencer a Estados Unidos con marcador de 3-1 sin hacer muchos esfuerzos.

Argentina fue la segunda clasificada para cuartos luego de derrotar 2-1 a Australia con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, la primera llave quedó conformada con el fuerte duelo Argentina vs Países Bajos.

Llave de naciones del viejo continente

El tercer partido de octavos se dio sin novedades: Francia derrotó a Polonia con marcador de 3-1 y goles de Kylian Mbappé y Olivier Giroud. Éste último, consiguió consolidarse como máximo goleador histórico de Les Bleus con 52 tantos, superando a Thierry Henry.

Los grandes favoritos siguieron despejando sus caminos y ello se ve reflefado en el triunfo de Inglaterra ante Senegal con resultado de 3-0. Los Three Lions nunca habían perdido contra un rival africano en la Copa del Mundo.

Así pues, Francia e Inglaterra conformarán una interesante llave para hacer vibrar al Viejo Continente.

🚨 ¡ATENCIÓN! ¡ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL! ¿Quiénes pasarán a cuartos de #Qatar2022? ¡Los leemos!#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/GcDen1o91E — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2022

Selecciones europeas se adueñan la fase decisiva del Mundial

Con la presencia ya confirmada de Francia, Inglaterra, y Países Bajos, la selecciones europeas se han apoderado de las últimas instancias del Mundial Qatar 2022.

Todo se podría incrementar en favor de las escuadras de la UEFA, (Union of European Football Associations) por sus siglas en inglés, y es que aun faltan los choques de octavos con las siguientes llaves: Japón vs Croacia, España vs Marruecos, Brasil vs Corea del Sur y Portugal vs Suiza, lo cual asegura que al menos dos seleciones europeas más estarán en cuartos de final, para un total de cinco.

