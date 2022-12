Mariano Díaz paseó a un león durante sus vacaciones en Dubái

El atacante del Real Madrid, Mariano Díaz, está aprovechando al máximo su tiempo libre mientras se desarrolla el Mundial Qatar 2022. Recientemente, se pudo conocer que se encuentra despejando su mente en la lujosa ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, lugar en el que fue grabado mientras paseaba a un león.

Aunque Mariano no compartió el momento a través de sus redes sociales, Humaid Albuqaish sí que lo ha hecho y gracias a él se pudo dar a conocer el inédito momento.

Albuqaish es ampliamente conocido en redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram @humaidalbuqaish debido a sus excentricidades. Animales salvajes como leones, tigres y guepardos son parte de las “mascotas” con que cuenta el multimillonario que, además, es aficionado de los autos lujosos y cuenta con muchos de ellos.

“Bienvenido Mariano Díaz”, dice el texto de la publicación de Albuqaish, donde muestra video de cinco segundos en los que al futbolista se le ve paseando al felino.

¿Cómo va Mariano Díaz en el Real Madrid?

Los números de Mariano Díaz en el equipo comandado por el italiano Carlo Ancelotti no son para nada alentadores. Y es que el español no cuenta mucho para el míster, pues apenas ha jugado en cuatro partidos de La Liga Santander en lo que va de temporada. En Champions, no ha visto acción.

Durante los últimos años, Mariano ha sido pretendido por equipos de la Serie A como el Torino y la Lazio. A pesar de ello, éste nunca ha mostrado interés en salir del equipo blanco.

Vista la falta de minutos, no es de extrañar que el español sea cedido o vendido durante el mercado de invierno que se realizará durante gran parte del mes de enero de 2023.

