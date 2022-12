Aficionado mexicano se gasta los ahorros de su boda para ir al Mundial de Qatar 2022

Quienes son verdaderos fanáticos del fútbol sueñan con algún día poder ir a un Mundial, como el que actualmente se está celebrando en Qatar, en donde se han concentrado miles y miles de aficionados al balompié de los 5 continentes.

Para poder ir al Mundial de Qatar 2022, la mayoría tuvo que ahorrar durante varios años para poder cubrir el viaje, la estancia y las entradas para los partidos; sin embargo, hubo quienes lograron subirse al avión endeudándose o utilizando dinero que tenían destinado para otra cosa.

Sobre el tema, según mostró el portal de deportes Marca Claro, un aficionado mexicano se estuvo paseando por Doha, mostrando un cartel escrito a mano que decía: “Amor, me gasté el $ de la boda. Llegando a México te explico”.

En entrevista para el medio citado anteriormente, el aficionado al Tri explicó que tenía muchas ganas de asistir al Mundial de Qatar, por lo que no lo pensó mucho para destinar los ahorros de su boda, la cual se celebraría el próximo año y ahora tendrá que esperar, siempre y cuando su prometida lo perdone por este acto.

“Tengo que confesar que uno de mis sueños era venir al Mundial. Al día de hoy lo estoy cumpliendo. El próximo año yo tenía programada mi boda. Tenía muchos ahorros, los cuales, como aquí está muy caro, ya me los he gastado”, explicó el hombre.

Pese a todo, el aficionado indicó que su compromiso matrimonial sigue en pie y aunque este se llevaría a cabo en marzo de 2023, quizá tendrán que posponerlo para que pueda volver a ahorrar.

“Le digo a mi prometida que nos vamos a casar. A lo mejor tendremos que esperar un poco más de tiempo, pero lo vamos a hacer. Necesito ahorrar más dinero porque aquí está muy caro, pero el amor sigue”, señaló.

“Yo espero que me comprenda y que no lo vaya a mandar a la jodida”. Y si su futura mujer ha decidido cancelar la boda, tiene claro que en verdad no había amor: “Si ella ya no quiere casarse es que no me amaba”.

