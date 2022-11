Aumentan los infieles por el Mundial de Qatar 2022

No cabe duda que el fútbol es el deporte más popular en todo el mundo debido a la cantidad de emociones, en su mayoría catárticas, que provoca en gran cantidad de seres humanos, y es justo en este momento cuando estamos llegando a grandes momento de euforia y en donde los ánimos están a tope debido al Mundial de Qatar 2022.

Aunque no lo creas, si eres fanático del fútbol y tu selección está disputando la Copa del Mundo en Qatar 2022, seguramente has notado que has registrado mayor actividad e iniciativa en todos los aspectos de tu vida, incluido el tema de pareja.

Sobre el tema, Ashley Maddison, la red social creada para todos aquellos que tienen una relación formal pero están en búsqueda de una aventura, llevó a cabo una encuesta entre sus usuarios para conocer cómo también el Mundial de Qatar puede influir en los ánimos y gustos de los infieles.

Dicho estudio, en el cual participaron alrededor de 2,600 usuarios de la plataforma, afirmaron que cuando su selección o equipo favorito gana, el 39% sale a algún bar a celebrarlo, mientras que el 29% indicó que llaman a sus amantes para festejar con una noche de pasión.

Pero el Mundial también cambia las preferencias de los infieles pues el 41% de los encuestados indicó que animan al mismo equipo que su amante y el 29% dice que lo primero que hará si su equipo gana el campeonato es tener un buen festejo con su aventura.

Pero los usuarios de la plataforma no se limitan a ser infieles a sus parejas formales sino también a sus selecciones nacionales.

Ashley Maddison preguntó a los infieles si animan a su equipo o a quien ellos creen que tiene más posibilidades de ganaren Qatar 2022. El 43% no anima a su selección nacional durante el Mundial. Las razones incluyen animar al país de nacimiento en lugar del país de residencia (11%), porque otros equipos tienen jugadores más atractivos (9%), la creencia de que una selección tiene más posibilidades de ganar (8%), o simplemente que los equipos locales no se clasifiquen (29%).

Otros datos curiosos encontrados en el estudio es que durante el Mundial no solo se pide más comida a domicilio o se organizan mayor cantidad de eventos o reuniones sociales. Al 23% de los usuarios les encanta conocer a posibles parejas en bares deportivos; el 20% aprovecha para salir más a menudo, y el 19% utiliza la excusa de “ir a ver un partido” para tener una cita con otra persona.

