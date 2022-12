Daniella Navarro muestra orgullosa el anillo de compromiso que le entregó Nacho Casano

La relación entre la actriz Daniella Navarro y Nacho Casano inició cuando ambos participaron durante la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, hecho que se registró luego que ella se hubiese involucrado con otros dos artistas mientras se llevaba a cabo la participación.

Recientemente la pareja estuvo de viaje por Europa y, es que además se fueron con la hija de la venezolana. Luego de esos días de descanso decidieron hacer una parada en Houston, Texas, para compartir con algunos fanáticos, tiempo que se tomaron para mostrar lo bien que se sienten por tanto apoyo.

“Muchísimas gracias, no tenemos palabras para agradecerles. Lo más lindo que me ha dejado a mí La Casa de los Famosos, aparte de mi relación por supuesto es esta comunidad que me ha apoyado”, dijo Navarro.

Casano también aprovechó para dedicarle unas palabras a los presentes, al tiempo que detalló que para él es de gran alegría poder generar entretenimiento en los hogares y considera que para él no existe mejor manera que con la actuación.

“Hacer mi trabajo es un privilegio y uno de los beneficios de ese privilegio es llegar a conocer gente como ustedes, conocer sus historias, lo que les pasa y de qué manera nosotros haciendo esto que amamos y que nos gusta nos permite llegar a sus casas, a sus hogares“, manifestó el actor.

La exparticipante de ‘LCDLF2’ a través de sus redes sociales ha demostrado que es poco reservada con todo aquello que respecta a su vida personal, al tiempo que explicó que siempre va a preferir decirle los pormenores a sus fanáticos antes que a un medio de comunicación, pues no termina siendo su estilo.

“Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios y que para mí las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa, ni televisión, ni nada, las exclusivas por ustedes y sí, el hombre me dio el anillo“, detalló.

Sin duda el anuncio dejó a los presentes perplejos, debido a que en tan pocos meses la pareja decidió que es momento de dar el siguiente paso para poder seguir construyendo una vida juntos y, para ello Casano le pidió matrimonio.

“Esto no lo sabía nadie, lo acabo de decir aquí para ustedes“, agregó.

