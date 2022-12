“No me gustó nada el gesto de Cristiano Ronaldo”: Entrenador de Portugal sobre la reacción de su capitán en el último partido

La selección de Portugal no escapa de los momentos de tensión que provoca Cristiano Ronaldo, mismos que se vivieron en el Manchester United por un tiempo y que reaparecieron en el último partido de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 cuando hizo un gesto raro tras se sustituido, así lo confirmó el entrenador Fernando Santos.

Santos reconoció que vio el gesto del capitán portugués en una repetición del partido y no le gustó “nada”, aunque aclaró que ya ha conversado la situación con su jugador y que todos están enfocados en el partido de octavos de final contra la selección de Suiza.

“Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”, indicó el entrenador portugués.

En cuanto a los distintos rumores sobre el supuesto fichaje de ‘CR7’ por el Al-Nassr de Arabia Saudí, Santos expresó que no sabía nada de ese tema pero lo que ha hablado con el jugador le ha dejado claro que está centrado en el Mundial y más puntualmente en avanzar a los cuartos de final.

“Ni siquiera lo sabía. Es una decisión suya, pero ahora está centrado en el Mundial y en ayudar al equipo. De eso es lo que hablamos. Tenemos un partido muy complicado, entre dos equipos fuertes”, puntualizó el técnico que guió a Portugal a ganar la Eurocopa 2016.

Por último, Fernando Santos fue consultado sobre quién considera favorito a ganar el Mundial, a lo que contestó sin dudar: “Portugal”. Sin embargo reconoció que Suiza tiene un gran potencial. “Es un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras. Espero una Suiza así”.

