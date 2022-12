Chiquis Rivera se confiesa: “Siempre me comparaban con mi mamá”

“Me dijeron no puedes, no debes… pero aquí estoy, gracias a Dios”, fue el texto con el que Chiquis Rivera acompañó un video en su cuenta de Instagram sobre una entrevista que le hicieron en Iconos Magazine.

La cantante de música mexicana en esa entrevista abrió nuevamente su corazón para contarle al público varias situaciones de su vida, cómo se siente actualmente, cuál siente que es su misión y lo que ha logrado con su más reciente álbum ‘Abeja Reina’.

“Me siento otra: estoy en una etapa muy bonita de mi vida, no quiero que me metan en una cajita, no quiero como decir ‘voy a seguir lo seguro’, me gusta tomar riesgos, es lo que hice con este disco, Quiero escribir, quiero hablar de ciertas cosas.. Esa es mi misión en esta vida, este es el legado que yo quiero dejar.. La misión de decir aquí estoy para ayudar, para empoderar, para inspirar”, dijo Chiquis en el extracto de la entrevista que compartió en su perfil en esa famosa red social donde tiene más de 5,6 millones de seguidores.

“Cuando empecé mi carrera fue como que no puede, ni debe, es imposible… Porque siempre me comparaban a mi mamá y digo, es bonito, pero a la vez yo quiero que me vean por Chiquis y creo que por fin y porque no me di por vencida y le di con la frente en alto, aunque lloraba, aunque me caí, me levante, que me están viendo por Chiquis… Soy hija de Jenni Rivera, pero soy Chiquis”, dijo también la cantante mexicana en la entrevista que se puede ver completa en el canal de Youtube de Iconos Podcast.

“Tanto que te han querido meter el pie y ahí estás brillando!! Gracias por no dejarte caer inspiras mucho te deseo muchas cosas bonitas”, fue uno de los mensajes que le dejó uno de sus seguidores tras esta entrevista.

Sigue leyendo: Chiquis Rivera causa sensación con un diminuto short y la camisa de México

Chiquis Rivera deja en evidencia su trasero con un microshort y mallas que cubren sus piernones

Chiquis Rivera hace un atrevido baile con un short de cuerina que muestra mucho más que sus piernas