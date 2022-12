Chiquibaby responde a los constantes señalamientos por los cambios en ‘Hoy Día’

El canal Telemundo a mediados del mes de noviembre tomó una determinación que sin duda no solamente terminó afectando a sus empleados, también a parte de la audiencia tras algunos despidos que hasta la fecha se desconocen los motivos reales y, es que varios de ellos eran del programa ‘Hoy Día’, tales como: Quique Usales y Chiquibaby.

El pasado lunes inició una nueva etapa en el mencionado programa televisivo, al tiempo que renovaron a los talentos y, es que integraron a Chikybombom, Penélope Menchaca y a Andrea Meza, mientras que Adamari López todavía se mantiene.

“Cuando algo termina es porque algo mejor viene!! Bendiciones”, escribió una usuaria en el perfil de Chiquibaby, por ello le respondió: “Eso me dicen”.

“Algo mejor va a llegar hermosa”, “Hoy Día’ te cambió pero eres y serás la mejor, ese programa ya no sirve”, “No entendí el cambio”, “Eres una inspiración, te deseo siempre los mejores éxitos”, “Se te olvidó algo, eres toda una reina en toda la extensión de la palabra”, “Eres una inspiración para muchos de nosotros, algo GRANDE viene hacia ti”. A su vez, la mexicana respondió a uno de esos comentarios y expresó que: “Son cambios, amor, y esto era mejor para mí”.

Audiencia responde a los cambios de ‘Hoy Día’

A su vez, las redes sociales se han visto bastante marcadas por los diversos comentarios negativos sobre esta nueva temporada, pues aparentemente la audiencia no se encontraría contenta por lo nuevo que han estado presentando, al tiempo que han manifestado muchas opiniones, algunas de ellas son:

“Qué pena, la Chiquibaby era súper buena, pues toca darles una oportunidad”, “Cambien el productor mejor en vez de estar cambiando presentadores”, “Chikybombom no encaja, no tiene talento“, “Las tres están en la calle, qué pereza de programa”, “A copiar a Despierta América como siempre”, “Ya estaba arruinado el programa, hoy se terminó de arruinar, me paso a Despierta América”, Cambien de productores, no de presentadores”, “Muy mal, no debieron sacar a Chiquibaby”.

