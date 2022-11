Chiquibaby sobre su salida de “Hoy Día” y de Telemundo: “Es una reestructuración de la mañana. No es por la economía”

Telemundo despidió a varios de sus conductores hace un par de semanas, la salida más dura de afrontar, para muchos, ha sido la de Chiquibaby, quien conducía junto a Adamari López el matutino de la cadena, Hoy Día. Esta situación ya la había expuesto Chisme No Like hace varios veces. Fue Javier Ceriani el primero en revelar que estas decisiones de avecinaban, y obviamente no se equivocó.

Ahora que la noticia fue confirmada y que Chiquibaby quedó fuera del proyecto, la también locutora de radio compartió con sus radioescuchas la situación, explicando a su vez las razones que tuvo la televisora para dejarla ir, ya que la mexicana no sólo quedó fuera del matutino, Telemundo también rescindió su contrato.

La revista People en Español recogió las declaraciones de Chiquibaby, las cuales fueron compartidas por ella misma en el programa de radio, “El Show de Chiquibaby”. Esto fue lo que la rubia tuvo a bien explicar: “Es una reestructuración de la mañana. No es por la economía, es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir”. View this post on Instagram A post shared by Show de Radio de Chiquibaby (@chiquibabyshow)

