El público de ‘Hoy Día’ se hace sentir en una publicación de Adamari López: “Me parece que metieron la pata”

El público de ‘Hoy Día’, el show matutino de Telemundo que acaba de iniciar una nueva etapa con nuevas presentadoras y segmentos esta semana, se ha hecho sentir en una publicación de Adamari López, la conductora de televisión que se mantuvo para este nuevo inicio del programa.

En uno de los habituales vídeos estilo reel de la boricua el público se manifestó sobre lo que han visto en ‘Hoy Día’ en este nuevo comienzo que incluye a las presentadoras Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Andrea Meza.

Mientras que López hablaba en ese video del ahorro del dinero, por dormir hasta tarde y saltarse el desayuno, el público elevó sus palabras:

“El show es lo mismo de siempre, lo mismo con otras caras”, “Más de lo mismo.. no veo sentido quitar a Chiquibebe por las nuevas caras, al chef que era buenísimo al de el tiempo… me parece que metieron la pata”, “No me gusta para nada los cambios que hicieron, ya no me gusta el programa la única buena eres tú Ada lo siento pero tengo que decir la verdad, que pena”, “Adamari, la única que merece la pena.. y Penelope ya está mayor es para otro tipo de programa. No me gusta el programa” y “Respecto al nuevo formato todavía lo tengo que procesar pues hoy no conecté con una de las conductoras (Penelope)” son algunos de esos mensajes de los televidentes habituales del show.

Así le dio la bienvenida ‘Hoy Día’ a la nueva etapa

En las redes sociales del programa manifestaron la emoción por esta nueva etapa del show matutino de Telemundo en el que las conductoras aparecieron luciendo vestidos de un solo color, que resaltaban entre sí y combinaban con el nuevo diseño del estudio.

“¡Hoy celebramos las nuevas etapas! Arrancamos esta mañana llena de mucha alegría, bailes, energía y sobre todo, muchas ganas de acompañarlos en su día desde bien temprano. Después de mucha preparación por parte de nuestros talentos, productores, escritores y camarógrafos, conseguimos traerles este primer programa lleno de entretenimiento, noticias, entrevistas, musicales y mucho más”, dijeron desde el perfil del show.

