Eugenio Derbez se toma casi todo con humor, pero ya no los juegos virtuales, por eso no volverá a jugar así con sus hijos

Una consola de realidad virtual le dejó a Eugenio Derbez una enorme lección, y una que no está dispuesto a olvidar, tanto que su resolución es absoluta, y no volverá a jugar algo virtual con sus hijos. Sobre esto conversó con el programa Despierta América de Univision, en declaraciones que recogió Mezcalent, en donde aseguró que ya entendió que no está en edad para experimentar cosas que los jóvenes dominan a la perfección, por lo que la próxima vez que alguno de sus hijos lo invite a hacerlo, les dirá que no.

En el programa el famoso actor y comediante dijo: “Lo que aprendí de esto fue: No le hagas caso a tus hijos. Ya no vuelvo a jugar con ellos en estas cosas. Hay varias situaciones que reflexionas y te pasan mil ideas por la cabeza. Cómo de una tontería te puede costar lesiones como esta o la vida. Si caía de espaldas o de frente, no la cuento“.

A través de Instagram, Eugenio Derbez también ha dado de qué hablar por el mensaje que le envió al entrenador de la selección mexicana de fútbol, el “Tata” Martino. Y muchos famosos estuvieron de acuerdo con su “tata, tatata”. Ejemplo, el mensaje que le envió el “Escorpión Dorado”: “¡Amén! Chingadamadre”.

Les podemos anticipar que dentro de poco les estaré hablando sobre la nueva temporada de “LOL” y para esto conversamos con Eugenio Derbez quien nos habló sobre la quinta temporada de este proyecto en el que volveremos a ver a Pepe. View this post on Instagram A post shared by LOL: Last One Laughing México (@lolmx_oficial)

Lee más de Eugenio Derbez aquí:

Guillermo del Toro dice “ya chole” sobre películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro

Video: Eugenio Derbez dice que no podrá levantar el brazo tras su accidente

José Eduardo asegura que Victoria Ruffo le hablará sobre la boda falsa con Eugenio Derbez, pero en su lecho de muerte