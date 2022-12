Laura Bozzo habló sobre el síndrome que la hace vivir tantas “desgracias”

La presentadora de televisión Laura Bozzo en exclusiva para People en Español reveló que a lo largo de su vida ha tenido que atravesar por distintos inconvenientes que se han generado producto de un síndrome que según ella padece.

“No es broma, he tenido siempre un síndrome que es el síndrome de Peter Pan“, comenzó diciendo al mencionado medio de comunicación.

A su vez, la peruana detalló que debido a esa situación ha tenido muchas circunstancias que no ha podido resolver de la mejor manera y termina siendo completamente “irresponsable”, al tiempo que resaltó que no sería la primera vez que plasma su firma en un convenio sin conocer todos los términos.

“Yo me siento niña, no maduro, por eso tengo tantas desgracias en mi vida que no he sabido manejar, soy irresponsable, firmo contratos sin leerlos. En la época que estaba casada con el padre de mis hijas, él veía todo, yo no hacía nada. Cuando me he enfrentado a asumir la realidad de adulto no la sumo porque yo me siento niña”, dijo.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ durante la segunda temporada destacó que en medio de los hechos que se presenten intenta ver las cosas de una manera afirmativa para no permitir caerse, así como resaltó que tiene gran afinidad con personas mucho menores que ella.

“(La respuesta ha sido) 100 % positiva, me cambió absolutamente la vida, es increíble como puedo tener la cercanía con los jóvenes. Siempre la he tenido (la cercanía) con la gente mayor, pero hoy, mi público tiene 12, 13, 14 años y me dicen la tía momia, la tía loca. Empatizo muchísimo con los niños con los adolescentes, es como que no encajo”, añadió durante la entrevista ofrecida a People en Español.

Bozzo actualmente se encuentra trabajando en ‘La Mesa Caliente’ como una de las invitadas dos veces por semana para desarrollar los temas que estén en tendencia.

