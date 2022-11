Hijos de Jenni Rivera lanzan “Misión cumplida”, un tema inédito de la Diva de la Banda

La familia de la cantante Jenni Rivera (1969-2012) lanzó este miércoles “Misión cumplida”, una canción inédita escrita por la artista y descubierta por uno de sus hijos, en la que revive sus comienzos en el género de banda.

“Tenía mucho más que ofrecer y sus fanáticos merecen mucho más”, señaló Jacquie Rivera, hija de la artista.

En memoria de su madre, la familia Rivera y el sello Sony Music, presentaron el nuevo tema, que hará parte de un nuevo álbum de la “Diva de la Banda”, fallecida en un accidente aéreo en diciembre de 2012.

Se trata de una nueva producción desde 2019, cuando presentaron la canción “Aparentemente bien”.

Con el nuevo sencillo, producido por Sergio Lizárraga y Pavel Ocampo, “se cumple la última misión de Jenni Rivera”, sostuvo su hija.

La canción fue el descubrimiento más reciente del hijo menor de Jenni, Johnny López, quien en abril pasado halló el audio de la artista.

“Nosotros, sus hijos, sentimos que estamos completando una misión en su nombre al lanzar esta producción en la que ella estaba trabajando. Cuando estaba con nosotros nunca nos percatamos de la gran estrella que era. Para nosotros era simplemente nuestra mamá” Jacquie Rivera

Pero con esta nueva canción, expuso la también CEO de Jenni Rivera Enterprises, “estamos reconociendo al icono que Jenni Rivera sigue siendo, y dándoles un obsequio a sus seguidores”.

“Estamos seguros de que el público recibirá este nuevo proyecto con el mismo amor con el que lo estamos haciendo”, añadió.

La familia señaló que “Misión cumplida” hace alusión al hombre que luchó por conquistar su corazón.

Igualmente se refiere a la música, los escenarios y la audiencia, que cumplieron su propia misión en la vida de Jenni, “quien al principio no quería ser una artista pero acabó rindiéndose al amor de sus seguidores”.

Dirigido por Marlon Villar, el video musical sigue la vida de Jenni Rivera desde la infancia hasta su estatus como icono musical.

Además del nuevo sencillo, Jenni Rivera Enterprises abrirá en los próximos días una tienda en Los Ángeles (California) con productos en memoria de la artista, y continuará sus esfuerzos con la Jenni Rivera Love Foundation, que apoya a mujeres y sus hijos que han sufrido violencia doméstica.

La cantante y compositora, nacida en Long Beach (California), murió con otras seis personas en un accidente aéreo cerca de Monterrey (México), el 9 de diciembre de 2012. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera (@jennirivera)

