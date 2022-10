Chiquis Rivera revela lo que no le gustó de “Mariposa De Barrio”, bio serie de Jenni Rivera producida por Telemundo

Chiquis Rivera estuvo de invitada en el programa “Pinky Promise” de Karla Díaz. Los invitados al show, además de que disfrutan de una buena dosis de licor y una fuerte exposición al color rosado, se sinceran con su público, y es que dentro del mismo participan en una sección en la que responden las preguntas más jugosas enviadas por los fans.

En una de las preguntas que tuvo que responder Chiquis Rivera, le pedían dar su opinión tanto positiva como negativa sobre “Mariposa De Barrio“, bio serie de Jenni Rivera producida por Telemundo, esta fue su respuesta: “Lo mejor fue que contaron la historia de mi mamá, y que fue que mucha gente, aunque no fueran latinos, conocieron a mi mamá… Estuvo en Netflix”.

Pero pese al punto positivo, la exposición de su mamá al mundo, lo que no le gustó a la sobrina de Lupillo Rivera es que no se ahondara en el personaje de su madre en sí: “Lo peor es que hubo cosas que no se contaron bien”.

Y aunque ya no quiso ahondar en su respuesta sí agregó: “Siento que se contaron historias de otras personas un poquito más y el enfoque era mi mamá. Me hubiera gustado que se enfocaran más en ciertos detalles de la vida de mi mamá… lo bonito es que se dio a conocer mi mamá en diferentes países y diferentes idiomas”.

Karla Díaz le preguntó entonces a Chiquis si ella no estuvo involucrada en la producción, o si no había aportado datos para le elaboración del proyecto en si y Chiquis comentó que sí, que habló con ellos durante cuatro horas, al menos, pero mantiene su opinión sobre el aspecto negativo de esta producción de Telemundo.

La respuesta de Chiquis la puedes ver en este video a partir del minuto 44:33.

