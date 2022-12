Alejandra Espinoza sufre terrible accidente y termina con un diente quebrado y la boca llena de sangre

En Instagram circula una fotografía en la que aparece Alejandra Espinoza con sangre en la boca. Resulta y acontece que según cuentan, la actriz estaba jugando con su hijo Matteo cuando sin darse cuenta al correr fue y choco con un poste. Dicen que terminó hasta desmayada del impacto y sin un diente. Además se abrió el labio por dentro.

El portal de Chamonic explica que la protagonista de “Corazón Guerrero” estaba jugando fútbol con su hijo cuando todo este percance ocurrió. Por la imagen y entendiendo el impacto creemos que la nariz y parte del rostro ha de estar amoratado en este momento.

El público de Espinoza se enteró de todo esto gracias a que ella misma expuso la imagen en sus historias de Instagram, asegurándole a sus fans que ni ellos se creerían el accidente que ella acababa de protagonizar. Por la imagen entendemos, esos sí, que fue tremendo porrazo…

Pasando a temas más agradables podemos contarles que en la actualidad Alejandra Espinoza engalana las pantallas de Univision con su nueva telenovela en la que parte como protagonista junto a Gonzalo García Vivanco. En este historia ella es Mariluz y él le da vida a Jesús Guerrero. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

En esta producción Gonzalo y Christian de la Campa comparten créditos luego de haber sido colegas protagonistas de la telenovela de Telemundo “Tierra de Reyes” en donde De la Campa era Samuel Reyes Gallardo y ahora en “Corazón Guerrero” vuelve a repetir nombre como Samuel. View this post on Instagram A post shared by Christian De La Campa (@delacampa)

