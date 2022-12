Alejandra Espinoza sorprendió con un árbol de Navidad inspirado en ‘Jurassic World’

La mexicana Alejandra Espinoza ha sorprendido a todos en redes sociales con su original árbol de Navidad, el cual llama la atención por estar inspirado en la saga de películas de ‘Jurassic World’.

Esta la decoración la muestra orgullosa justo después de haber declarado que a ella no le gustaba el Halloween y que incluso no le gustaba que se celebrara en el colegio de su hijo.

“Desde que empezó octubre en la escuela de Matteo han estado hablando de Halloween y tanto el viernes como el lunes va a haber una fiesta y él, como no lo celebra, no va a ir. Hablé con la maestra y me dijo que él iba a ser el único niño que no festejaría, pero lo que más me molestó es que es una escuela católica y el padre les dijo a todos los niños que a Dios le gustaría mucho estar aquí, cuando el verdadero significado del Halloween es totalmente diferente”, dijo en un video que compartió en su perfil de Facebook.

Pero parece ser que la Navidad sí la celebra por todo lo alto. En el video que compartió recientemente la reina de belleza, presentadora de televisión y actriz, se puede ver cómo arman desde cero una esfera para poner en el pino, esta esfera es transparente y dentro le pusieron una impresión con el logo de ‘Jurassic World’.

Luego se ve el momento cuando esta esfera comienza a ser parte del árbol de Navidad que es de un tradicional color verde con un efecto nevado. Este pino también fue decorado con esferas más tradicionales de color, dorado, blanco y negro.

Sin embargo, todas las miradas en este árbol se la llevan los múltiples dinosaurios que salen de él, incluso hay uno en la punta en lugar de una tradicional estrella o ángel.

“Si no era de dinosaurio de qué más podía ser”, escribió Espinoza.

Se debe recordar que Espinoza este año vivió durante una larga temporada de tiempo en México, su país natal, pero en julio anunció que se regresaba a su residencia principal. Cuando dio esta noticia, Espinoza le mostró a todos sus seguidores varios detalles del apartamento en Ciudad de México donde estuvo viviendo.

