El público reacciona a un video de Adamari López recordándole a Toni Costa: “Por eso todavía sigues sola”

Un nuevo y particular video de Adamari López volvió a encender a sus seguidores de Instagram, quienes no dudaron en comentar sobre la vida privada de la presentadora boricua de televisión y hasta le recordaron a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa.

“Si por mi actitud te alejaste quiero decirte que no vuelvas porque sigo igual, o quizás peor”, es lo que dice la boricua en este video que causó polémica. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a Adamari López:

“Por eso todavía sigues sola”, “Todos los vídeos que hace Adamari es dedicadas a su ex, Toni, con sus indirectas, todavía está dolida por la separación”, “Pues cambia te veré viejita y solita”, “Ay mi querida amiga suelta eso ya” y hasta “Dolida, ya Toni está con Evelyn puro despecho, debiste de ser diferente con él” le llegaron a decir.

En los comentarios también hubo personas que defendieron a López y precisaron que este tipo de vídeos, que algunos consideran indirectas para Toni Costa, son simplemente un poco de humor en redes sociales.

“Las personas siempre con el mal pensar, eso son bromas de las redes”, “Sigue Adamari, la vida es una, uno no puede vivir frustrado, son bromas” y “Gente relájense que eso no es para nadie ya ella ha dicho que es solo humor, ya ella pasó página, pasen ustedes también” son parte de esos mensajes que también recibió López.

En otras oportunidades a la boricua también le han dicho que a través de sus videos les envía indirectas a Toni Costa y hasta a Evelyn Beltrán, la pareja de este.

