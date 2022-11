El público le ruega a Adamari López que deje de lanzar ‘indirectas’ para Toni Costa y Evelyn Beltrán: “Calladita te ves más bonita”

Un nuevo video de Adamari López ha causado polémica en las redes sociales. La presentadora de televisión esta vez dio un fuerte mensaje a través de un reel y el público no perdió la oportunidad de decirle que es momento de dejar de lanzar ‘indirectas’ mediante estos videos.

“No mija, bajese de su nube: él no me dejó porque usted fuera mejor que yo, lo que pasa es que en la casa él levantaba la basura y le agarró amor a su trabajo”, expresa López apoyada de los audios predeterminados, que son muy populares en Instagram.

Esta frase relatada por la boricua hizo que sus fanáticos hablaran de Toni Costa, su ex pareja, y de Evelyn Beltrán, la nueva novia de este. Muchos de los comentarios aseguran que Adamari López tiene que superar a Costa y a la mexicana con la que ahora comparte su vida.

“‘Es sólo un reel’: todos tus reels se basan en indirectas para la nueva y tu ex. Supera Ada, pareces niña”, “Todavía le duele por eso tantas indirectas”, “Aunque digas que no, estás ardida”, “Entre broma y broma la verdad se asoma. Ya supéralo!!!”, “Esta mujer siempre está echando indirectas… Supéralo, por favor, gracias”, “Calladita te ves más bonita porque de lo contrario luces como dolida” y “GET OVER IT ADA!!!!! Entre más cosas pones así más te ves que estás sufriendo. Toni no hace esto, eso es mal ejemplo para tu hija y te hace ver mal en mi opinión” fueron algunos de los comentarios que le dejaron en esta publicación.

El comentario con el que López acompañó esta publicación tiene que ver justamente con este tipo de reacciones: “¡Es viernes para divertirse, no se asusten, es sólo un reel! ¿Se saben la canción?”, dijo ella al publicar el video.

