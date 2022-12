Gerente de Olive Garden es despedido por pedir pruebas a empleados faltistas: “Si tu perro murió… demuéstranoslo”

El gerente de un restaurante Olive Garden en la calle 95 del condado de Johnson, fue despedido luego de que desesperado porque sus empleados pedían mucho tiempo libre o faltaban, envió un contundente mensaje de que la próxima vez que se desaparecieran debían presentar pruebas sobre por qué faltaron o mejor conseguirse otro empleo.

El mensaje escrito al personal hacía referencia a que las ausencias estaban ocurriendo a un ritmo asombroso en el restaurante, por lo que si se les ocurría faltar una vez más, mejor se consideraran despedidos.

“Ya no toleramos NINGUNA excusa para cancelar. Si estás enfermo, tienes que venir a demostrárnoslo. Si su perro murió, debe traerlo y demostrárnoslo. Si es una “emergencia familiar” y no puede decirlo, qué mal. Ve a trabajar a otro lugar”, escribió el gerente.

El mensaje advertía que si los empleados querían sólo turnos por la mañana, consiguieran un trabajo en un banco y que si alguien llamaba para cancelar en los próximos 30 días ya no tendrían trabajo.

“¿Sabes en mis 11.5 años en Garden cuántos días cancelé? Cero. Entré enfermo. Tuve un accidente literalmente en mi camino al trabajo una vez, las bolsas de aire se dispararon y mi auto quedó destrozado, pero sabes qué, ¡llegué al trabajo, A TIEMPO! Ya no hay excusas”, escribió el furibundo gerente.

La carta señalaba que el equipo directivo ya había tenido suficiente y que si no querían trabajar pues que no lo hicieran, pero si se quedaban debían hacerlo conscientemente: “No más quejas por no haber sido cortado o por no poder salir temprano. Estás en el negocio de los restaurantes”.

El gerente confesó que a él no le gustaba estar en el restaurante hasta la medianoche los viernes ni los sábados, que prefería estar con su familia y su perro pero que su responsabilidad era estar allí y que así debía hacerlo todo el personal, “sin excusas ni quejas”.

El mensaje termina diciendo: “Espero que elija continuar trabajando aquí y creo que nosotros (la gerencia) lo hacemos lo más fácil posible para ustedes. Gracias por su tiempo y gracias a los que vienen todos los días a tiempo y trabajan duro. Ojalá hubiera más como tú”.

El hecho escaló a los superiores de la cadena restaurantera y dio paso a una decisión definitiva. Un vocero de Olive Garden declaró a KCTV5: “Nos esforzamos por brindar un ambiente de trabajo solidario y respetuoso para los miembros de nuestro equipo. Este mensaje no está alineado con los valores de nuestra empresa. Podemos confirmar que nos hemos separado de este gerente”.

