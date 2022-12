Anitta posa boca abajo y despeinada para presumir el corazón que lleva en su retaguardia

La cantante Anitta a través de sus redes sociales siempre se ha mostrado bastante atrevida en el tipo de contenido que comparte en diversas plataformas. Sin embargo, en Instagram es donde más sube contenido donde sin duda termina elevando la temperatura tras mostrarse bastante sensual con los atuendos que decide llevar puestos.

La intérprete de ‘Envolver’ compartió varias imágenes, y la primera sin duda terminó robándose la mirada de quienes siguen constantemente su contenido, mientras que una de la más llamativa fue la tercera, debido a que despeinada y acostada boca abajo terminó mostrando el corazón que lleva tatuado en su trasero.

“En la portada de @elpaissemanal. España fotografía: @nicobustos. Estilismo: @juancebrian. Texto: @marioximenez”, fue el mensaje que acompañó las cuatro atrevidas imágenes.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que en menos de una hora de haber sido publicado el contenido, terminó superando los tres mil comentarios sobre la galería de fotos que decidió compartir con sus más de 63 millones de seguidores con los que cuenta en la aplicación de la camarita.

Varios de los usuarios de la plataforma aprovecharon para pedirle que volviera a cantar algunos temas en particular, al tiempo que otros mencionaron que lucía bastante bien en la sesión de fotos de más reciente que pudo realizar para la revista, al tiempo que la tildan como una “reina”.

“Gata”, “Diosa”, “Maravillosa”, “Jesús”, “La jefa”, “Con fotos así vas y me tiras esas versiones de mí”, “Tan hermosa”, “Qué linda”, “Amé”, “Linda, me encantó”, “Vuelve a cantar fake love y me gusta”, “Legendario”, “Alguien se da cuenta de que el bikini rojo fue injusto”, “Lo más del pop”, “Mujer, cuánta belleza”, “Yo estaba buscando con la Anitta perfecta, pero creo que la encontré”, “Lo más de Brasil”, “Cosa de perfecta de nuestras vidas”, “La más grande que tenemos”, “Bellísima”, “La Diosa más poderosa reaparece con esta belleza. Las energías positivas están todas conectadas a ti, aunque no te parezca mucha diversión en este positivismo”, “Perfecta”, “Reina”, “Reina del universo”, “Se siente un poco triste hoy”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Anitta posa de espalda y muestra su retaguardia para promocionar su más reciente canción

· Anitta lució un vestido lleno de lentejuelas con atrevidas aberturas que muestran sus glúteos

· Anitta posa sin brasier dejando sus atributos al descubierto tras usar unas botas que cubren sus piernas