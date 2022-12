En “Amor y Traición” Cemal está desesperado por recuperar el amor de Asiye, la mujer de su vida

Asiye quiere que Cemal la deje en paz, no está dispuesta a perdonar su traición, ya no cree en su amor y desde luego prefiere tenerlo lejos que hipotecar su felicidad en alguien que ya la abandonó una vez, con todo y sus hijos. Cemal por su parte no está dispuesto a ceder, está arrepentido y quiere tener a su familia junto a él de nuevo.

“Amor y Traición”, la nueva telenovela turca de Telemundo, está dando mucho de qué hablar porque definitivamente el drama es muy intenso, y cómo bien nos dijo su protagonista, Süreyya Akın Akınözü, en una entrevista exclusiva, Cemal no tiene excusas válidas para las decisiones que tomó, pero pese a todo está dispuesto a asumirlas y hacerse cargo.

La pregunta ahora es, ¿Asiye podrá perdonarlo y recibirlo de nuevo tanto en su vida como en la de sus hijos? Cemal no quiere alejarse ahora de sus hijos y está haciendo todo lo posible para recuperarlos, pero Mahir no le facilitará las cosas. Mahir no está dispuesto a perder a Asiye y protegerá su amor a toda costa.

Para muchos esta batalla de amor y traición Cemal la tiene completamente perdida. Y ni siquiera el público está dispuesto a perdonarlo. Los fans lo tienen claro y por esto dicen que Asiye no puede perdonarlo: “Aún no, a él todavía le hace falta pagar por el gran error que cometió al abandonar a su familia”.

A continuación les compartimos el link en donde podrán encontrar el resumen de la semana de “Amor y Traición”.

