Quique Usales da un salto de ‘Hoy Día’ a Noticias Telemundo con cambio de look

El periodista Quique Usales se vio envuelto en una polémica a mediados del mes de noviembre, debido a que hubo varios despidos en el canal de televisión. A su vez, para la audiencia fue bastante sorpresivo dejarlo de ver en ‘Hoy Día’, así como sucedió con Chiquibaby. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el motivo de la decisión que tomaron en Telemundo.

Sin embargo, para el argentino venían otros proyectos dentro de la misma planta televisiva. Con el transcurrir de los días dio un anuncio bastante particular a través de las redes sociales, pues más de uno quedó perplejo al ver que ahora formaría parte de ‘Noticias Telemundo’.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos de los internautas se mostraron entusiasmados por lo que estaban viendo y, es que a varios les preocupó el posible hecho de no seguir viendo el trabajo que él realiza. Por ello, fueron cientos de impresiones las que hubo, al tiempo que en su gran mayoría fue para felicitarlo en esta nueva etapa de su carrera.

Además, otros de sus seguidores de la red social de la camarita manifestaron que era bastante notoria su ausencia en el programa ‘Hoy Día’, al tiempo que resaltaron que necesitan seguirlo viendo en las mañanas, hecho que a Usales se le escapa de las manos, pues enfrenta un nuevo reto en otros espacios del canal.

“Éxitos mi Quique”, “Excelente los dos, muy buenos profesionales, qué bien”, “Saludos, que gusto me da verte”, “Felicidades Kiki, te dije que ibas a tener un show tuyo”, “Felicidades y éxitos”, “Excelente, qué bien”, “Bueno les deseo lo mejor a los dos”, “Saludos desde Panamá, éxitos”, “Qué bueno, Quique Dios te bendiga que venga mucho éxito”, “Éxitos! Se te extraña en las mañanas“, “Hacen falta en el programa de la mañana, los extraño”, “Mucha suerte para los dos”, “Qué bueno, eres lo máximo”, “Quique me gusta tu nuevo look, qué melena“, “Extraño verte en las mañanas”, “Lindo verte Quique“, fueron parte de las expresiones que se registraron en la mencionada publicación.

Te puede interesar:

· Quique Usales: Así reaccionan los fans a su salida de ‘Hoy Día’ y comienzo en el noticiero

· Con un simple juego en Hoy Día, Adamari López confirmó haber sido víctima de infidelidad

· Despierta América vs. Hoy Día: ¿Quién ganó en el primer día de la nueva etapa de Telemundo?