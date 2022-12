Despierta América vs. Hoy Día: ¿Quién ganó en el primer día de la nueva etapa de Telemundo?

‘Despierta América’ versus ‘Hoy Día’, ¿Quién ganó en el primer día de la nueva etapa de Telemundo? Eso es lo que nos preguntamos todos después de que ambos shows terminaron el lunes 5 de diciembre.

La nueva era de Telemundo prometía más entretenimiento y vaya que cumplieron con el que ya se ha convertido en su caballito de batalla, el segmento ‘Picante y Explosivo’. Pero el líder de las mañanas no eligió ser espectador y estuvo lleno de exclusivas de entrevistas, y de los propios presentadores, tal el caso del corte de cabello de Francisca… Pero, ¿quién ganó?

La respuesta es la siguiente: en el debut de la nueva era de ‘Hoy Día’, su competidor más directo, ‘Despierta América’ hizo más del doble de número, arrasando con el rating. Y no solo eso, sino que además superó su propio rating de los últimos lunes del mes.

¿La nueva etapa de ‘Hoy Día’ fracasó? Si los comparamos con ellos mismos no, porque creció en rating, es decir, el primer show de esta era, superó a los bajísimos números del show de las mañanas donde era más noticias, pero no pudo con el de Univision que no solo les ganó, sino que se superó a ellos mismos.

¿A qué nos referimos con que la mañana de Univision se superó a si misma? A que ‘Despierta América’ no solo no se vio afectado por el nuevo ‘Hoy Día’ sino que hasta creció más del 1 % frente a la transmisión del viernes 2 de diciembre; y más de 12 % frente a las 4 transmisiones regulares de los lunes anteriores en el público que va de los 18 a 49 años.

No solo eso, en comparación a la mañana de Telemundo, el lunes, ‘Despierta América’ continuó duplicando con creces la audiencia de ‘Hoy Día’, por ejemplo en el público en general hizo más del 154% en comparación y entre los 18 a 49 años más de 105%.

Te los mostramos en los números tomados por Nielsen, la medidora oficial de rating y por la cual se rigen ambas cadenas.

Este lunes 5 de diciembre, en el público en general ‘Despierta América’ hizo 519 mil y ‘Hoy Día’ 204 mil. En el público que va de 18 a 49 años, que como siempre te contamos es el más codiciado porque es en el que se enfocan las agencias de publicidad para los clientes, el show de las mañanas de Univision hizo 152 mil, y en Telemundo solo alcanzaron a los 74 mil.

Este análisis aún lo podemos hacer más amplio, y tomar un año completo de las mañanas de ambas cadenas, en donde Univision se mantuvo con ‘Despierta América’ y Telemundo engloba la época anterior de ‘Hoy Día’, los partidos de fútbol del Mundial Qatar y el primer día de la nueva etapa. ¿Quién ganó? Mira:

Del 27 de diciembre del 2021 al 5 de diciembre del 2022. En el público general, ‘Despierta América’ hizo un promedio de 519 mil y las tres propuestas de Telemundo 215 mil. En el que va de los 18 a 49 años, Univision alcanzó 152 mil y los dos ‘Hoy Día’ 59 mil.

Es decir, que a pesar de la competencia en curso de la Copa del Mundo, en lo que va del año, ‘Despierta América’ está superando a ‘Hoy Día’ entre todas los demográficos claves, incluidos el público en general en más del 141%, y en las edades de 18 a 49 años más del 158%.

La nueva etapa de ‘Hoy Día’ conducida por Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Mezza y Chiky Bombom, con Nicole Suárez en las noticias, todavía tiene un largo camino para reconquistar el público perdido, y poder competir de manera más cercana con quien sigue siendo el líder: ‘Despierta América’, conducido por Karla Martínez, Francisca, Jessica Rodríguez, Alan Tacher, Raúl González, Satcha Pretto en las noticias y Chef Yisus Díaz en la cocina. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Despierta América vs. la nueva etapa de Hoy Día: ¿Quién ganará?

-Francisca de ‘Despierta América’ se corta el cabello en vivo y se pide perdón por llamarse ‘fea’

-Hoy Día: Todo lo que pasó en el nuevo comienzo