Con un simple juego en Hoy Día, Adamari López confirmó haber sido víctima de infidelidad

El nuevo Hoy Día tiene además de nuevos conductores, nuevas secciones. Muchos creen que gracias a que su productor, Dio Lluberes, estuvo a la cabeza de Venga La Alegría durante varios años, éste ahora quiere repetir fórmula con el matutino de Telemundo.

Pero sí, en una de sus nuevas secciones Adamari López confesó que si bien es cierto a ella le han sido infiel, ella también pecó del mismo mal. Sin embargo afirma que este error lo cometió cuando era aún muy joven, tendría alrededor de 18 años de edad, según calculó. Por esto asegura ya no acordarse, con los 51 años que ahora ostenta.

Para Adamari esto de la memoria cuenta, ya que como bien dice Thalía, “y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó”.

En este nuevo “Hoy Día”, Adamari también aprovecha para ahondar un poco más en las razones de su separación con Toni Costa. Acotó en esta conversación con Lourdes Stephen que el coreógrafo estaba mostrando un patrón de comportamiento que ella ya no podía tolerar.

“No podía estar en una relación que no era saludable para mí. No podía darle ese ejemplo a mi hija“, dijo Adamari. Según reportó Hoy Día, su conductora asegura que llevar al psicólogo a Alaïa ha ayudado a que la pequeña pueda comprender la situación. Aunque la puertorriqueña todavía no ha compartido el motivo concreto de la separación con su hija, asegura que si la pequeña lo quiere saber en un futuro, no dudará en contarle la verdad.

Adamari tiene un compromiso con su hija y es que ella pese a todo lo que pase a su alrededor no le miente, en nada a la pequeña. En la actualidad lo único que hace es darle la verdad que ella sabe por la edad, la pequeña logra entender y digerir. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

