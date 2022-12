Yailin, esposa de Anuel, muestra su pancita de embarazada posando en lencería blanca

Yailin ‘la más viral’ no deja de mostrar su embarazo a través de las redes sociales. La esposa de Anuel nuevamente ha presumido de su pancita y esta vez lo hizo frente a un espejo con un atuendo de lencería blanca que dejó mucha piel al descubierto.

La cantante y bailarina dominicana aparece en este video cantando su parte del tema ‘La máquina’, el cual es una colaboración junto a Jowell, Randy, De la Ghetto y Anuel y que fue recientemente estrenada junto a su video musical.

“Mala como te gusta”, fue el texto con el que la dominicana acompañó este video que ya sobrepasó los 300,000 me gustas en Instagram.

Se amplía la familia

Yailin y Anuel anunciaron hace pocos días que se convertirán en padres de una niña. Esto lo hicieron al publicar en sus respectivas cuentas de Instagram videos de la fiesta de rveelación de sexo que tuvieron junto a miembros de la familia.

Los seguidores de Anuel y Yailin ya sospechaban que la intérprete estaba embarazada pues ella tenía tiempo mostrando solo el rostro a través de las historias, cuando de manera frecuente presume las curvas de su cuerpo.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo Yailin junto al video en el que anuncia su embarazo.

Por su parte, Anuel hizo el anuncio de la siguiente manera: “VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO”.

