Anuel y Yailin tuvieron un aterrizaje difícil en Monterrey: “Gracias a Dios estamos vivos”

Anuel y Yailin llegaron a la ciudad de Monterrey, en México, después de un aterrizaje difícil en el que hasta el vidrio de una de las ventanas del avión sufrió daños. Ambos artistas publicaron diversas historias en sus cuentas de Instagram dejando saber la situación que vivieron.

Anuel mostró el avión desde la pista de aterrizaje. “México, pudimos aterrizar, Monterrey. Un aterrizaje fuerte. Mira, el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje, pero Dios estuvo con nosotros. No nos pasó nada, está todo bien, tenemos el mejor piloto”, dijo el cantante del genero urbano en ese video publicado en la historia de su perfil de Instagram, donde tiene más de 30 millones de seguidores.

“Gracias a Dios estamos vivos. Parece que la muerte andaba rondando hoy por ahí pero mi Dios es más fuerte. En el despegue yo declaré en nombre de Jesús aterrizar sanos y salvos como siempre sin saber lo que nos esperaba y así mismo fue”, escribió también Anuel.

Yailin, su esposa que está esperando a una bebé, también estaba viajando en ese avión. “Dios mío, gracias por estar siempre con uno”, escribió la cantante y bailarina dominicana al publicar un video en el que se ve la lluvia cayendo sobre la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Monterrey.

“Gracias Dios por darnos otra oportunidad”, dijo Yailin al mostrar un video desde dentro del avión y en el que se ve el vidrio partido.

En la dulce espera

Hace un par de días Yailin y Anuel anunciaron a través de sus redes sociales que serán padres de una niña. Esta noticia llega después de varias semanas de rumores en la que los fanáticos de Yailin decían que ella estaba, en efecto, embarazada.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo Yailin al hacer el anuncio de su dulce espera.

