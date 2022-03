Boxeadora presume su esbelta figura en ropa interior durante el pesaje de su pelea por un título mundial [Video]

La boxeadora australiana Ebanie Bridges arrastró todas las miradas este viernes previo a su enfrentamiento ante la argentina María Cecilia Román por el título mundial de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo al aparecer con una ajustada lencería durante el pesaje previo a la pelea.

La vestimenta de Bridges elevó la temperatura en la sala de tal manera que el propio promotor del combate, Eddie Hearns, terminó boquiabierto y prestándole atención a todo menos al peso de la retadora al título.

LISTAS Y EN PESO EN LEEDS



Cecilia Roman y Ebanie Bridges cumplieron con la bascula. Nuestra campeona está lista para defender su campeonato mundial gallo FIB.#boxeoargentino #boxeofemenino #boxeadorasargentinas

📸 @ceciromanbox pic.twitter.com/ea7G6ZRR1m — BoxeadorasArgentinas (@BoxeadorasArg) March 26, 2022

Por si fuera poco Bridges publicó un video en su cuenta personal de Twitter (@EbanieBridges) en la que recopiló la galería de fotos y videos del pesaje celebrado en Leeds, Inglaterra.

Sobre su lencería, la “Bombardera Rubia”, como es conocida en el mundo del boxeo, no mostró temor al afirmar que así como ella hace lo que quiere busca también alentar a que otras personas vivan su vida y no piensen tanto en el qué dirán los demás. Im a bit cheeky some times 👀🤷🏼‍♀️#BlondeBomber #Cheeky #Bunda #Bum #FeltCute pic.twitter.com/ozCqdmXd3F— Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) March 25, 2022

“Soy quien soy. Hago lo que quiero, digo lo que quiero, me visto como quiero y quiero que otras personas hagan eso“, expresó Bridges.

Y eso fue lo que precisamente hizo al conquistar el cinturón de peso gallo venciendo por decisión unánime este sábado a Román, por lo que dejó su registro de combate en ocho victorias (3 KO) y una sola derrota.

Las declaraciones de Bridges siempre guardan algún recado de picardía o polémica. En el pasado, afirmó que sus senos le crecieron luego que se vacunó contra el COVID, buscando también “motivar” a otras mujeres a que se aplicaran el antiviral. Not gonna lie, I feel like my boobs are huge lately… must be from the jab, all starting to make sense 💯🧐 https://t.co/0IMtyJHIO6— Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) January 5, 2022

Además, también generó polémica anteriormente cuando un fanático le pidió que le vendiera una prenda de ropa interior usada y ella accedió por $500 dólares.

Posteriormente registró ventas por más de $4,000 dólares en menos de cuatro semanas de otros fanáticos que también quisieron guardar un recuerdo de la ahora vigente campeona mundial de boxeo.

También te podría interesar: