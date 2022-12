José Luis Rodríguez sobre las diferencias que existen con sus hijas: “Me estás cuestionando como padre”

La presentadora Kerly Ruiz entrevistó al cantante José Luis Rodríguez, quien además ofreció detalles no solamente de su carrera artística, también de su vida personal y algunos escándalos en los que se ha visto envuelto con sus dos hijas, Lilian y Lilibeth.

“Yo quisiera hablar de algo especial antes de algo en especial antes de tocar ese famoso titular que estamos buscando, quiero saber cuál es la clave de tener un matrimonio exitoso durante 35 años y me contaron por ahí que Carolina es tu mánager y ahora es la jefa de tu carrera“, comenzó diciendo la venezolana.

A su vez, ‘El Puma’ explicó que era mentira, pues Carolina cumple el rol de compañera de vida, a quien además le agradece demasiado por todo lo que han logrado durante todos estos años juntos. “Eso es falso. Carolina no es mi mánager, es no es la jefa de mi carrera, Carolina es mi esposa. Mi ayuda, realmente Carolina ha sido después de Dios, ella, los médicos, la gente. todo se conspiró para que este milagro que yo estoy disfrutando ahora sucediera”, dijo en exclusiva para ‘¡Siéntese quien pueda!’.

A ‘El Puma’ le gustaría una reconciliación privada

Desde hace muchos años es de conocimiento público que la relación entre Lilibeth y Liliana con su padre no ha sido buena. Por ello, Ruiz tomó la determinación de consultarle sobre ese tema al intérprete de ‘Yo quiero ser tu amor’, quien demostró no sentirse cómodo hablando de eso frente a las cámaras.

“Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno. Prefiero que pases la página para seguir conversando. Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante”, explicó.

Rodríguez aclaró en el mencionado programa que parte de lo que lo llevó a alejarse de sus ella fue el hecho de haber tenido que estar viajando constantemente, mientras que no descartaría que exista una serie que refleje su vida, donde sin duda incluiría las diferencias que hay con ellas desde hace más de tres décadas.

“Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página”, mencionó.

