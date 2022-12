NYC invierte $2.1 millones para expandir planes de ayuda a inmigrantes llegados este año

La Ciudad de Nueva York está otorgando $2.1 millones a ocho organizaciones comunitarias en los cinco condados, para instalar 10 microcentros de ayuda a los inmigrantes que este año cruzaron la frontera con México y en su mayoría fueron enviados en autobuses por el gobernador de Texas. Todo en medio de una crisis que está muy lejos de terminar. Y, además, podría tener un nuevo capítulo, cuando la semana que viene se anuncien las nuevas regulaciones de solicitudes de asilo.

Esta inversión confirmada este lunes por Manuel Castro, Comisionado de Oficina de Asuntos de Inmigrantes (MOIA) se une a un plan de expansión del primer centro de navegación operado por Caridades Católicas, en la sede principal de la Cruz Roja en Manhattan, el cual le ha dado la bienvenida en este otoño, a más de 8,000 personas.

Se trata de nuevos sitios, en donde con el apoyo de organizaciones de base comunitaria, esta oleada que se calcula supera las 21,700 personas, puedan tramitar la Identificación de NYC (IDNY), tener acceso a clínicas de orientación legal, programas de salud e inscripciones en las escuelas.

Además, se ofrecen asesorías para clases de inglés y la ruta para lograr las certificaciones de seguridad, para tener las destrezas para trabajar de manera segura en la industria de la construcción.

“Continuaremos haciendo todo lo posible, para cumplir con nuestros mandatos morales y legales. Y dar la bienvenida con compasión, a los solicitantes de asilo que lleguen aquí. Estos sitios desempeñarán un papel importante para brindar servicios vitales”, indicó Castro.

Las organizaciones seleccionadas brindarán apoyo en persona, en español y en otros idiomas, incluida una variedad de servicios complementarios, administración integral de casos y talleres sobre los derechos de los inmigrantes en la ciudad.

Asimismo, esta semana en el gran centro de navegación para inmigrantes que se activó en septiembre, en la calle 49 con Décima Avenida de Manhattan, en el vecindario de Hell’s Kitchen, se adicionó un piso para ampliar la capacidad de atención.

Ahora en este centro no se requerirá cita. Eso sí, solo quienes cruzaron la frontera de México y llegaron a Nueva York, desde el 1 de enero de 2022, pueden optar por estos servicios considerados como de emergencia. Solo pueden asistir quienes vivan en la Gran Manzana, independientemente si están fuera del sistema de refugios.

Para ello, deben ser capaces de probar con documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU, que en efecto arribaron al país en este fecha.

El comisionado de MOIA reitera que la Ciudad continúa con su filosofía de brazos abiertos a los migrantes. (Foto: F. Martínez)

¿Qué tipo de asistencia legal?

Más allá de los servicios que ofrece la Ciudad de Nueva York, las autoridades municipales aclaran que bajo el paraguas de este programa, se comparte solamente “información básica”, para que los inmigrantes tengan ideas de cómo enfrentar el camino a la legalización migratoria. Un trayecto que suele ser largo, complicado y con muchas trabas.

Por lo menos en 4 de los 10 nuevos centros, se ofrecerán directamente clínicas jurídicas, con el soporte de la larga experiencia que tiene Caridades Católicas en esta materia.

“Queremos recordar que en el sistema migratorio de Estados Unidos, no se ofrecen servicios legales gratuitos. Nosotros garantizamos información muy valiosa. Pero se trata de orientación básica, de cómo las familias pueden transitar este momento. Hemos invertido este año $80 millones en estos servicios”.

El “muro” de la regularización migratoria, significa quizás el más complicado de la vorágine de miles que llegaron al país este año, huyendo de crisis económicas, humanitarias y políticas, mayormente de Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Colombia.

Tal es el caso de la venezolana, Mirtha Valenzuela, de 35 años, quien desde el pasado mes de mayo llegó a un refugio luego de ser trasladada en un autobús desde Texas. A principios de abril, se había entregado a las autoridades migratorias en El Paso.

Desde que Mirtha vino a la Gran Manzana vive en un refugio en El Bronx. Logró sacar el IDNYC. Su hijo ya está en la escuela. Ha recibido asistencia alimentaria y de salud. Pero luego de más de seis meses, en su horizonte personal, ve muy lejana la posibilidad de salir del ‘shelter’. Y, mucho menos, lograr armar su caso de asilo.

“Estás en un callejón. Si no tienes papeles no puedes tener un trabajo que valga la pena. Y peor si no hablas inglés. Por encima, en las clínicas legales que he asistido, me han dicho que no tengo caso de asilo. Que está como difícil mi legalización”, compartió Mirtha con El Diario.

“Debo demostrar que estoy perseguida”

Como Mirtha, decenas de miles de inmigrantes que llegaron a Nueva York desde la pasada primavera, tienen solo un año como plazo oficial para solicitar su asilo, además se encuentran sin recursos para contratar un abogado. Hay otro agravante: Las organizaciones que ofrecen asistencia gratuita, están colapsadas.

“Fui a una jornada de ayuda en Brooklyn, hace tres meses y me indicaron que una crisis humanitaria, es decir no tener comida, ni medicinas, no es una razón de peso para solicitar un asilo. Porque debo demostrar que estoy siendo perseguida por alguna razón”, destacó la suramericana.

Las solicitudes de asilo político, no son procesos sencillos, porque requiere toda una secuencia rigurosa de acciones, desde su aplicación hasta el momento de armar un expediente de argumentos.

“El guía (coyote) que me trajo, me dijo que por ser venezolana, era suficiente para que me dieran el asilo. Pero todo es mentira. Por nacer en un sitio, aquí no tienes ninguna ventaja”.

Según las autoridades de inmigración de Estados Unidos, una persona puede pedir asilo si puede demostrar que en su país de origen sufre persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o por sus opiniones políticas.

Las condiciones económicas, las fallas de servicios públicos, la violencia y la inseguridad no son argumentos suficientes bajo la ley de inmigración vigente, para poder solicitar este beneficio.

En cada uno de los microcentros se ofrecerá información precisa de cómo navegar por los servicios disponibles en NYC. (Foto: F. Martínez)

¿Viene una nueva oleada?

En este instante en varios ejes de la frontera con México, se vive al filo de una gran expectativa, que podría convertirse en una nueva “avalancha”.

De aquel lado, miles de migrantes esperan por el próximo 21 de diciembre, una fecha límite para que el gobierno federal anuncie las nuevas medidas regulatorias para el ingreso de los solicitante de asilo en la frontera.

El pasado 12 de octubre se reactivó el Título 42, que ha permitido a las agencias migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulsar en forma expedita a cientos de miles de inmigrantes, sin concederles el derecho a la petición de asilo.

Aunque se está a una semana de que se conozca cuál será la nueva política fronteriza de la Administración Biden y con la gran interrogante si se avecina una nueva oleada de inmigrantes a la Gran Manzana, las autoridades municipales aspiran a que cualquier proceso transite de una forma más coordinada.

“Vivimos esa emergencia en donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, sin ninguna coordinación, ni comunicación, envió a miles de inmigrantes. Aspiramos que lo que suceda permita que las personas puedan transitar el país, de una manera humana”, consideró Manuel Castro, el comisionado de MOIA.

¿Cuánto aguantan los refugios?

El pasado siete de octubre el Alcalde Eric Adams, decretó la emergencia presupuestaria en Nueva York cuando el sistema formal de refugios había rebasado los límites de 62,000 personas y 42 hoteles se habían transformado en albergues.

De ese número de refugiados, unos 12,700 eran migrantes.

Luego del giro en la política de inmigración de la administración federal, la cantidad de llegadas diarias que ingresan a la ciudad ha disminuido significativamente.

Sin embargo, la otra gran pregunta, es por cuánto tiempo podrán pernoctar los inmigrantes en los refugios o si hay la capacidad de seguir recibiendo más, en una ciudad agobiada por una terrible crisis de vivienda. La respuesta a esta duda, es complicada.

De acuerdo con el criterio de Castro, es casi imposible saber con precisión el tiempo en que estas familias podrán movilizarse del sistema de refugios a unidades residenciales.

“Obviamente al no estar en la capacidad legal de trabajar, se hace más complicado que puedan dar este paso. Es uno de los grandes temas que estamos abordando. Y analizando día a día. Nosotros hemos cumplido con nuestra visión humanitaria de garantizar refugios. Vamos a seguir ofreciendo servicios y con estos 10 nuevos centros, estamos ampliando nuestra capacidad de respuesta”, concluyó.

La inquietud de otros inmigrantes

Con base a algunas versiones periodísticas, en varias comunidades inmigrantes, se ha hecho manifiesta una inquietud: ¿Por qué tantos recursos millonarios para los nuevos inmigrantes, mientras que nunca antes habían ofrecido nada similar a otras comunidades con décadas presentes en la ciudad?

Ante este comentario, que corre como “pólvora”, Castro argumenta que por décadas existen los mismos recursos para todos los inmigrantes.

“Lo que pasa es que en este caso muy particular, único e histórico, le estamos dando un tratamiento de emergencia.Todos tienen accesos a nuestros recursos“, remató.

¿Cómo recibir ayuda si llegaste este año a NYC?

Para conocer todos los detalles de los centros de navegación de recursos para los nuevos solicitantes de asilo de NYC visite: https://www.nyc.gov/site/immigrants/help/asylum-seekers/asylum-seekers-help.page

Si es un solicitante de asilo recién llegado, puede obtener ayuda gratuita y confidencial para acceder a los servicios y recursos que lo ayudarán a integrarse en la ciudad de Nueva York.

para acceder a los servicios y recursos que lo ayudarán a integrarse en la ciudad de Nueva York. El administrador de casos lo ayudará a identificar sus necesidades y lo conectará con los servicios, recursos e información que pueda necesitar.

Las referencias de información y servicios incluyen:

Servicios de salud y referencias

y referencias inscripción en seguro de salud

Consejería de salud mental

Inscripción escolar

Servicios legales de inmigración

Inscripción en IDNYC (identificación municipal)

Organizaciones de apoyo: