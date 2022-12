Emily Blunt recordó el día que Tom Cruise la insultó para animarla en el set de ‘Edge of Tomorrow’

Tom Cruise es una de las mayores estrellas de Hollywood y todos sus proyectos son seguidos masivamente por los fanáticos del cine en todo el mundo. En 2014, el actor protagonizó ‘Edge of Tomorrow’, una película épica de ciencia ficción y aventura en la que compartió cartel con Emily Blunt.

Ese rol representó un gran desafío para la actriz. En una reciente entrevista con el podcast SmartLess, Blunt hizo un repaso por varios momentos de su carrera, y se refirió a un exabrupto que el protagonista de ‘Top Gun’ tuvo con ella. Según ella, la vestimenta que debía utilizar en la película le resultaba muy pesada: “Teníamos que utilizar estos trajes enormes, que pienso que hubieran quedado perfectos si eran realizados en CGI, pero quisimos hacer todo de un modo más palpable. Y si uno escucha la palabra “palpable”, piensa en algo que resulta agradable y cálido. Pero no había nada amable en esos trajes”.

Mientras contaba lo exigida que se sintió al enfundarse por primera vez en esa armadura, recordó que no pudo contener su angustia. Y agregó: “Eran trajes de más de 40 kilos, y resultaban increíblemente pesados. Entonces la primera vez que me lo puse, no pude evitar empezar a llorar, y Cruise no sabía qué hacer”.

En esa instancia, ella confesó que se bloqueó, y tuvo un momento de mucha inseguridad. “Tom, no sé cómo voy a hacer la toma”, recordó Blunt que le dijo a su compañero, y agregó: “Comencé a llorar y le dije que sentía un ligero pánico sobre si podría filmar mis escenas. Y él me miró un rato largo, no sabía cómo reaccionar, y me expresó un “vamos, basta, no seas tan marica”. En inglés, el intérprete usó la expresión “pussy”, término que aplica tanto a los genitales femeninos como a las personas que sienten miedo.

Aunque fueron fuertes palabras las que Tom Cruise le dirigió a Emily Blunt, la actriz no se lo tomó a mal, pues considera que fueron una manera de animarla para que continuara con la producción.

Ante esa frase, Blunt desdramatizó el momento y explicó: “Me reí y pude seguir adelante, pero el entrenamiento que tuvimos fue muy intenso”.

