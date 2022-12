James Cameron da positivo por Covid-19, no asistió al estreno de “Avatar: The Way of Water”

Trece años después del “Avatar” original, James Cameron por fin presentará al público la tan esperada secuela de la película más taquillera de todos los tiempos cuando llegue a las salas de cine el próximo viernes.

Sin embargo, Cameron se vio obligado a perderse el estreno de Hollywood, en Los Ángeles, este lunes por la noche debido a que dio positivo por Covid-19.

Según un informe de Variety, el director de “Titanic” se siente bien y es asintomático, pero debido al protocolo, cualquier promoción inminente de lo que será una de las películas más importantes del año se realizará de manera virtual.

En una presentación de Zoom, Cameron dijo que quería “pedir disculpas a todos los que se reunieron allí esta noche. No puedo estar en mi propia fiesta”. Y continuó diciendo que “comenzó a sentirse un poco pesado” mientras viajaba de regreso de Tokio.

“Me hice la prueba y, efectivamente, tengo COVID, así que obviamente no puedo estar allí, poniendo en peligro a otras personas” James Cameron

Una semana atrás, el director canadiense tuvo la oportunidad de presentar su filme en Londres y ahora cines de todo el mundo esperan el estreno mundial de la segunda parte de la historia el 16 de diciembre.

​​La segunda parte de la saga ocurre una década después de los acontecimientos retratados en la primera película y cuenta la historia de la familia Sully, quienes tendrán que hacer todo lo posible para permanecer unidos luego de que una antigua amenaza reaparezca.

“Avatar: The Way of Water” está protagonizada por Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet, quienes sí estuvieron presentes en el evento que se llevó a cabo en el centro comercial Hollywood and Highland.

Cabe mencionar que, a días de su estreno, el filme ya cuenta con dos nominaciones a los Golden Globes, uno para Cameron por Mejor Dirección y otro a Mejor Película de Drama.

