Taylor Swift hará su debut como directora de largometrajes

Taylor Swift no es ajena a ponerse detrás de la cámara para dirigir sus videos musicales, pero ahora hará su debut como directora de cine con un guión original que ella misma ha escrito.

Searchlight Pictures, el estudio detrás de las películas ganadoras del Oscar “Nomadland”, “The Shape of Water” y “Birdman” anunció la noticia en un comunicado, aunque sin compartir más detalles sobre la historia o la trama de la cinta.

Tampoco está claro si Taylor Swift protagonizará el filme que está creando.

“Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo”, dijeron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

Si bien la película marca la primera vez que Swift dirige un proyecto de largometraje, no es la primera vez que toma el mando.

Anteriormente se sentó en la silla del director para su cortometraje de 14 minutos “All Too Well: The Short Film”, inspirado en la versión de 10 minutos de su exitosa canción, “All Too Well”.

Durante un debate en el festival de cine de Toronto de este año, Swift también expresó su deseo de dedicarse a la realización de películas: “Me encantaría seguir dando pequeños pasos adelante y creo que ahora estoy en un lugar donde el próximo paso de bebé no es un paso de bebé. Sería comprometerse a hacer una película. Y siento que me encantaría que surja la oportunidad adecuada porque adoro absolutamente contar historias de esta manera”.

Por otra parte, Taylor Swift ya tiene un ajetreado 2023 por venir. Su gira “Eras”, la primera en cinco años y que abarca álbumes que incluyen “Lover”, “Folklore”, “Evermore” y “Midnights”, comenzará en marzo.

Sigue leyendo: La antigua casa de Taylor Swift en Nueva York está disponible para alquilar

– Taylor Swift critica a Ticketmaster por la venta fallida de los boletos para su “Eras Tour”

– Legisladores de EE. UU. piden explicaciones por las entradas de Taylor Swift