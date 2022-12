Los seguidores de Francisca no dejan de hablar de su corte de pelo

Ha pasado una semana desde que Francisca decidió cortarse el pelo en vivo desde ‘Despierta América’ para reconciliarse con la niña que algún día fue y pedirle perdón. La presentadora de televisión dominicana compartió este momento tan íntimo con todos los televidentes del programa de Univision, generando cientos de reacciones en las redes sociales.

Una semana después de haber cambiado su look la dominicana sigue recibiendo comentarios al respecto. Francisca publicó en su cuenta de Instagram la segunda galería en la que luce con su cabello corto y rizado naturalmente al posar con un vestido azul tras haber regresado de unas pequeñas vacaciones en España.

Los mensajes no pararon de llegar. Muchos de sus seguidores la apoyan en su cambio de look y lo que esto significa para ella, mientras que a otros no les convence del todo la nueva apariencia de la presentadora dominicana.

“Perdona mi Francis, pero tú cambio no te favorece mucho”, “Sorry pero no me gusta tu cambio, no te favorece en nada”, “Ese corte no le favorece” y “No me gusta tu pelo así, eras bella con tu pelo lacio” son parte de los mensajes de quienes no están de acuerdo con el cambio de la dominicana.

“Gracias por tener el valor de ser una mujer afro”, “Eres muy bella con tu pelo natural, tomaste la mejor decisión”, “Me encanta y lo mejor que no le ha hecho caso a ningunos de lo comentario negativo que te han dicho después de corte”, “Para mi estas hermosísima disfruta tu cambio querida Francisca” y “Gracias a Dios hoy eres libre todo prejuicio de la gente que no se mide con sus comentarios, eres hermosa y admirable”, le dijeron quienes aplauden su decisión.

Primera aparición en sus redes

Cuando Francisca publicó las primeras fotos en su cuenta de Instagram con su nuevo look envió un poderoso mensaje a todas las personas que la siguen.

“Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello! O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”, dijo la dominicana.

Sigue leyendo: Francisca enciende las redes tras reconciliarse con su niña interior: “Que cada uno haga lo que quiera con su cabello”

El esposo de Francisca casi rompe en llanto al verla con su nuevo corte de cabello

Francisca inspira a Laura Flores: la mexicana se quitó la peluca en vivo