A sus 51 años, Chiquinquirá Delgado se reinventa con un nuevo trabajo, lejos de la televisión

Chiquinquirá Delgado se reinventa una vez más escogiendo una nueva carrera que la tiene entusiasmada, a la vez que no falta a su compromiso de todos los años como presentadora del Teletón USA (TelevisaUnivision), este 17 de diciembre.

“Estamos celebrando 10 años de Teletón USA, me parece mentira, parece que fue ayer que comenzamos y me tocó a mí ir al CRIT y conocer muy de cerca estas historias de las familias y ver cómo se benefician”.

“Así que para mí este evento es un infaltable, en diciembre sobre todo, un mes que estamos todos como tan sensibles y donde revisamos todo el año, revisamos lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer”.

¿Qué conseguiste este año?

Este año siempre había querido explorar el área de diseño de interior, de real state y este año lo pude hacer, y es una de mis formas de reinvención y eso me tiene muy contenta.

“Así que estoy incursionando más en lo que es renovar viviendas, diseñarlas, decorarlas. Yo estudié finanzas, estudié mercadeo, finanzas, y es un momento como para poner en práctica quizás todo lo que aprendí”.

Ya se acercan las fiestas y la presentadora tiene todo listo para disfrutar junto a su familia.

Mira, para Navidad, Año Nuevo, estar en familia. Este año siempre tenemos como un destino exótico para visitar, este año vamos a ir a Marruecos.

¿Y tus hijas, qué tal?

Mi hija grande Maria Elena está feliz, enfocada en su actuación, acaba de hacer una película. Y Carlota, mi hija pequeñita, pues está en esa etapa coqueta, descubriéndose, casi adolescente.

"Me roba mi maquillaje, mi ropa, mis zapatos, le quedan mis zapatos, lo cual es un peligro, pero bien, disfruto mucho con ella esta etapa coquetona y de descubrirse como niña, haciéndose mujer, que estoy entre entusiasmada y preocupada yo también".

¿Qué te preocupa?

Primero, que tiene que escoger bien sus amistades, porque creo que somos una proyección de quienes nos rodean, que tiene que ser muy firme en sus decisiones porque a veces a esa edad tratan como de quedar bien y complacer a todo el mundo y estoy muy clara con ella enseñándole que no, que ella tiene que hacer lo que le haga sentir bien, no complacerlos a todos siempre, pero tiene que hacer siempre lo correcto, ¿no?

