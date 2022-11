Chiquinquirá Delgado dejó al descubierto más que sus piernas en la gala de ‘Mira Quién Baila: All Stars’

La venezolana Chiquinquirá Delgado nuevamente vuelve a ser una de las presentadoras de ‘Mira Quién Baila: All Stars‘, espacio donde ha logrado cautivar a la audiencia durante varias semanas, no solamente por su trabajo y carisma, también por la belleza por la que ha sido caracterizada durante su larga carrera artística.

El pasado domingo realizaron la cuarta edición del programa. Por ello, la venezolana no perdió la oportunidad de robarse las miradas con un increíble vestuario que dejó a muchos de sus seguidores perplejos.

Con el cabello recogido, una sonrisa que abarcó gran parte de su rostro, un top que dejó al descubierto parte de su abdomen y brazos, así como una falda fucsia escarchada, todo del mismo color, mientras que estaba abierta del lado izquierdo que mostraba su pierna, fue así como derrochó sensualidad en el plató.

“Ya estamos listos para nuestra 4ta gala, noche de décadas musicales y muchísimooooo baile. Hasta @manedelaparra y yo nos lanzamos a la pista! Nos vemos a en @miraquienbaila 8/7c por @univision #MiraQuienBaila”, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram.

Los comentarios sobre su atuendo del domingo no se hicieron esperar, pues muchos resaltaron que Delgado se veía muy bien sin haber perdido la elegancia bajo ninguna circunstancia. Por ello, varios destacaron que ese look fue bastante acertado para la ocasión.

“Sencillita como para ir al supermercado”, “Woow, qué bellísima y maravillosa”, “Ese vestido es hermoso”, “Bella Chiqui, ese look es espectacular”, “Bella, sin duda alguna”, “Totalmente una espectacular Diosa”, “Luce preciosa y ese vestido divino”, “Eres una belleza, muñequita”, “Espectacular, me encanta”, “Hermosa como siempre”, “Súper sexy y elegante, no esperaba menos de Chiqui”, “Eres una venezolana de admirar“, “De mis favoritas, qué bella”, “Espectacular! Te amo, cásate conmigo”, “Simplemente divina”, fueron algunas expresiones que se registraron en el mencionado post. View this post on Instagram A post shared by Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado)

Además, sorprendió a la audiencia porque le correspondió mostrar sus dotes en el baile, lo que ameritó un cambio de vestuario para bailar ‘Lady Marmalade’. A su vez, el video fue acompañado por el siguiente mensaje: “Apoyando a mis chicas en el duelo de hoy! @miraquienbaila cómo me divertí”.

