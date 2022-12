Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, celebra un gran logro junto a su hijo: “Por ti lucharé hasta mi último día”

Evelyn Beltrán, la mexicana con la que Toni Costa mantiene una relación sentimental desde hace más de un año, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que celebra un logro junto a su hijo.

La mexicana, de acuerdo a lo que se presume por las etiquetas que usó y el mensaje de la publicación, ahora puede pasar más tiempo con su hijo Timothy. “Después de un año y meses luchando por que todo fuera igual y estar más tiempo juntos por fin se logró! Te amo hijo mío y por ti lucharé hasta mi último día”, escribió ella.

Además, agregó la etiqueta “#COPARENTING”, que se traduce en compartir las responsabilidades de manera igualitaria. Por lo que se deduce que ella y el padre de su hijo habrían llegado a un acuerdo para que así sea.

“No hay nada mejor que padres separados puedan disfrutar por tiempos iguales a sus hijos, eso habla muy bien de ti y de la relación que tienes con el papá de tu hijo”, “Felicitaciones solo nosotras las mamás sabemos de nuestro sentimientos hacia nuestro hijos, lo que digan lo demás que resbale” y “Amén por eso hermosa ! Mereces toda la felicidad del mundo eres una gran mujer y madre” son algunos de los mensajes que le dejaron a la novia de Toni Costa.

Al quirófano

Hace tan solo unas horas Evelyn Beltrán anunció que entraría al quirófano para realizarse unas cirugías estéticas. La mexicana se cambiaría los implantes mamarios por unos mas naturales y se haría un levantamiento de senos.

Ella misma fue la encargada de hacer el anuncio a través de un video en sus historias de Instagram: “El día por fin llegó, me voy a operar. Una vez más me pondré en las manos de mi doctor. Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos. Estoy muy emocionada y muy contenta”, comentó.

En las historias compartidas se observa que Toni Costa llegó al hospital para hacerle compañía durante este proceso que atraviesa su novia. “Gracias por siempre estar ahí”, le dijo Beltrán.

