Anuncian mejoras en programas para niños de preescolar con necesidades especiales en NYC

Los niños más pequeños que tienen necesidades especiales no han recibido el apoyo que merecen en el sistema educativo de la Gran Manzana, y en su afán de meterle mano a ese vacío, la Administración Municipal acaba de anunciar un plan para mejorar el acceso de estudiantes de primera infancia a programas escolares.

Así lo reveló este martes el alcalde de Nueva York, Eric Adams, tras advertir que las escuelas públicas de los cinco condados no solamente mejorarán 3,000 cupos de educación especial junto a 65 instituciones y organizaciones, sino que además se crearán 400 nuevas plazas.

El burgomaestre, quien fue un niño con dislexia, reconoció que desde hace mucho tiempo pequeños con necesidades especiales han estado necesitando mayor inversión para tener éxito en su desarrollo académico y socio-emocional, por lo que mencionó que el nuevo plan busca que en la primavera haya suficientes vacantes de preescolar para que ningún menor quede desatendido.

“Sé por experiencia personal lo que es no haber tenido el apoyo que necesitaba para aprender y prosperar cuando era niño. Durante demasiado tiempo, nuestros jóvenes estudiantes que viven con discapacidades han luchado en un sistema que no ha podido satisfacerlos donde están”, aseguró el mandatario local, durante su visita a la escuela ABC The Graham School. “Hoy, estamos cambiando eso. Esta expansión garantiza no solo que nuestros más pequeños reciban los recursos que necesitan para tener éxito, sino que los educadores y cuidadores que los atienden reciban un pago justo y digno de la vida que da forma al trabajo que realizan”.

El canciller del Departamento de Educación (DOE), David Banks, también advirtió que durante demasiado tiempo, los niños con discapacidades y sus familias han sido ignorados por el sistema, lo que los ha dejado rezagados y sin apoyo.

“Nuestra visión para la educación de la primera infancia contempla a todos los niños. Mi equipo se ha centrado particularmente en los niños pequeños que viven con discapacidades”, aseguró el funcionario, quien insistió en que el compromiso de la Ciudad es lograr una educación para la primera infancia que funcione para todos de manera equitativa e inclusiva. “Estamos priorizando a nuestros niños que viven con discapacidades y a construir un sistema que no solo satisface, sino que también comprende y prioriza sus necesidades”.

Autoridades educativas de la Gran Manzana reconocen que el sistema de educación de la primera infancia ha estado fallando en atender a los niños más pequeños que viven con discapacidades, por lo que impulsaron procesos de mejoramiento con organizaciones y escuelas públicas, al tiempo que han aumentado el salario de los educadores y proveedores, como otra de las aristas esenciales de la iniciativa.

Las mejoras iniciales beneficiarán a trabajadores de educación especial de 65 organizaciones, con unos 3,000 cupos, incluidos los 400 nuevos que se ofrecerán en la primavera. Además, la Ciudad aseguró que se asignarán $130 millones para proveedores de educación especial de educación infantil temprana durante dos años, se alinearán los programas de educación especial de educación de la primera infancia con los programas de educación general de 3-K y pre-K, al extender la jornada escolar de cinco horas a seis horas y 20 minutos y se brindará atención y aprendizaje prolongados para los niños y apoyo para las familias trabajadoras.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, recibió el anuncio con mucho optimismo, y destacó que la educación especial para la primera infancia es fundamental para que haya una educación pública equitativa y de alta calidad.

“Los niños con discapacidades merecen las mismas oportunidades para prosperar en las escuelas de la Ciudad de Nueva York, y este anuncio es un paso esencial hacia la accesibilidad, la inclusión y la equidad educativa”, dijo Williams. “La educación infantil de calidad tiene un impacto enorme en los jóvenes a lo largo de sus vidas, y me complace ver que el Concejo Municipal y la Administración de Adams atienden los llamados de los padres, proveedores y defensores al financiar estos programas y servicios invaluables”.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, también mencionó que el plan es un paso más hacia la verdadera equidad en la educación preescolar y en el trato digno a maestros y cuidadores con el aumento en sus ingresos.

“No solo todos los niños en edad preescolar con una discapacidad tendrán un asiento de educación especial para la primavera, sino que los educadores y proveedores serán mejor reconocidos por su trabajo a través de un aumento en el salario“, dijo el político latino. “Estoy muy agradecido por estos esfuerzos atrasados desde hace mucho tiempo para mejorar la educación especial de nuestra ciudad”.