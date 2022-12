Asesino de prestamista en República Dominicana convivió con los restos de la víctima en su casa por un mes tras apuñalarlo, descuartizarlo y desmembrarlo

El asesino confeso de Jesús Cuevas en República Dominicana permanece detenido luego de que las autoridades en la isla caribeña le impusieran tres meses de prisión como medida de coerción.

La investigación de las autoridades apunta a que Francisco García Quezada, alias “Anthony”, de 32 años, convivió con el cadáver de Cuevas, de 30, dentro de su casa por casi un mes, luego de que lo apuñaló, descuartizó y desmembró.

El hedor del cadáver se extendió por el vecindario en Santo Domingo donde residía el victimario y esto alertó a los vecinos, según destaca el reporte de Primer Impacto esta semana.

“Atroz, eso nos hace visualizarnos como sociedad, tener que replantearnos como sociedad, ver los valores que hemos perdido como sociedad”, consideró el abogado de la familia del occiso Juan Aquino.

Ariel recuerda a su hermano como un ser que aportaba a la sociedad en muchos sentidos.

“Fue una persona muy íntegra, muy familiar, se preocupaba mucho por los demás; incluso, le daba clases a personas no videntes de inglés”, recordó.

El entrevistado dijo al programa de la cadena Univision que llegó hasta la vivienda del abogado de profesión buscándolo.

“Salió de su trabajo el 6 de octubre y ya no se supo más de él“, relató

“Le digo, ‘Jesús, ¿puedo entrar? ¿Por qué no me respondes?’ Voy entro con la llave no lo encontré en la estación y llamo a mi madrina y le digo, ‘mira, no está aquí’. Me dice, ‘mira, puede que se haya perdido porque no fue a trabajar y no está en la casa'”, añadió el dominicano.

Fue entonces que lo reportaron desaparecido ante la Policía.

Cuevas fue visto por última vez en la referida fecha por la avenida Winston Churchill, próximo a la Gustavo Mejía Ricart, donde lo dejó una compañera tras salir del trabajo.

Tras 28 días de búsqueda, el cuerpo del hombre fue hallado en pedazos dentro de bolsas en un barril de plástico en una residencia ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez, donde reside el asesino confeso Francisco García Quezada, alias “Anthony” de 32 años.

La víctima fue apuñalada en 13 ocasiones en varias partes del cuerpo.

García Quezada, un excompañero de trabajo de Cuevas, admitió responsabilidad en los hechos. Según indicó a las autoridades, mató a Cuevas por una supuesta deuda de RD$10,000.00 que tenía con él.

El 7 de noviembre, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres de meses de prisión preventiva como medida de coerción a García Quezada.

La decisión fue tomada por la magistrada Lissa Veras, luego de acoger la solicitud del representante del Ministerio Público, Guillermo Osvaldo Peña. El fiscal sostuvo que, ante la gravedad de los hechos que se le imputan a García Quezada, existe el peligro de fuga.

El acusado permanece en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.