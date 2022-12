Eugenio Derbez se ve cada vez mejor tras su accidente

A pesar de que hace unos meses Eugenio Derbez tuvo complicaciones de salud, derivado de un accidente en su hombro derecho, reapareció en Los Ángeles, en la alfombra azul de la premier de ‘Avatar: el camino del agua’ en el Teatro Dolby, al lado de su esposa Alessandra Rosaldo.

El comediante indicó que después de estar en recuperación la premier del filme de aventura fue su primer evento público. “Me acaban de quitar todo lo que tenía: el cabestrillo y todos los aparatos que traía. Ya traigo la mano libre… ahora hay que usarla, es lo que me pidió el doctor”, dijo Derbez a ‘El Universal’.

El también productor tuvo un accidente al participar en un juego de realidad virtual que lo llevó a sufrir una fractura múltiple de su hombro derecho, situación por la que tuvo que resguardarse en casa unos meses.

Respecto a la nueva entrega de ‘Avatar’, Eugenio Derbez dijo sentirse muy contento por ser uno de los invitados a la gala. Con esta actividad el comediante mexicano indicó que poco a poco irá retomando su vida. Incluso, en su cuenta oficial de Instagram compartió una imagen del evento.

En la charla que tuvo con el medio mexicano, el también productor cinematográfico dejó en claro que su familia es un elemento fundamental en su vida, en especial, en esto momentos que deja atrás la adversidad, algo que hizo cambiar su panorama.

“Lo más importante es la familia. Me costó trabajo entenderlo. Al principio todo era trabajo, trabajo y trabajo. Y luego me di cuenta que no, que lo más importante es la familia”, dijo convencido.

“Nosotros somos una familia muy unida, aunque somos una familia disfuncional”, señaló el padre de Aislinn, Vadhir, Jósé Eduardo y Aitana Derbez, sus cuatro hijos con quienes ha compartido viajes y momentos en la serie ‘De viaje con los Derbez’.

Eugenio no reveló que viene para él como actor y productor en los próximos meses, pero se espera que pueda regresar al cine como protagonista o involucrado en algún proyecto.

