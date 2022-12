Laura Bozzo anuncia que se someterá a una nueva cirugía y sus seguidores la comparan con Lyn May

La presentadora de televisión Laura Bozzo a través de sus redes sociales explicó que había tomado la determinación de dejar atrás su cabello con ondas y, prefiere seguir usarlo liso como siempre ha sido su estilo desde hace unos años atrás.

Además, la peruana aprovechó para anunciar que en dicha oportunidad se encontraba sin ningún tipo de filtros y que sus arrugas en el rostro se mantenían, aunque destacó que dentro de poco se piensa operar sin dar mayores detalles de la parte del cuerpo que pretende que mejoren en ella.

“Decidí dejar el pelo de carnero y cambiarlo por mi look original, ustedes saben que yo siempre me he peinado así lacio. Y no hay filtros acá, mis arrugas están, pero ya me voy a operar pronto; la momia rebobinada regresa“, dijo en un audiovisual que colgó en su perfil de Instagram.

“Listo Laura en América está de regreso con su corte de pelo de siempre. Muy emocionada, ya tenemos los 20 primeros temas combinados con periodísticos. Además, de que saldré a las calles a solucionar los casos, no se lo pierdan por @imagentvmex pronto anunciaremos horario, gracias a mi virgen de Guadalupe, celebrando su cumpleaños”, fue el mensaje que acompañó el video compartido con sus más de 866 mil seguidores de la red social de la camarita.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que a varios internautas les llamó la atención que ella se vea con la piel un poco manchada, luego de Bozzo haber asegurado que no estaba acompañada por ningún filtro.

Usuarios de la aplicación le dijeron que era momento de aceptar la edad que tiene, al tiempo que no les parece que siga apostando por una vida “plástica”.

“Y también el bigote”, “Acepte su edad señora, ya es de tercera edad”, “Tu piel se mira manchada”, “¿Por qué se te ve el cuerpo grisáceo en algunas partes?“, “La vida natural es mejor que la plástica”, “No te llames así Laura, algo que he aprendido es que no debemos faltarnos el respeto a nosotras mismas”, “No te digas momia, eres reina”, “Ya basta de cirugías Laura, siempre es un riesgo”, “Ridícula”, “Va a quedar bella, te pareces a mi amiga Lyn May”, fueron algunas de las expresiones registradas en el post.

Te puede interesar:

· Laura Bozzo habló sobre el síndrome que la hace vivir tantas “desgracias”

· Laura Bozzo invitó a Aleska Génesis al “psiquiatra” y la audiencia asegura que ella también “tiene que ir”

· Laura Bozzo es criticada por sus seguidores: “¿Por qué nos engañan? No exageren con el filtro”