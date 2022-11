Laura Bozzo es criticada por sus seguidores: “¿Por qué nos engañan? No exageren con el filtro”

La presentadora Laura Bozzo sin duda siempre genera mucha controversia al momento de compartir alguna foto en sus redes sociales, y es que la gran mayoría de los comentarios terminan siendo negativos para ella, debido a que gran parte son para hablar de las ediciones a las que son sometidas las imágenes.

La peruana compartió algunas postales en su cuenta oficial de Instagram con un look con el que estuvo presente el pasado viernes en el programa ‘La Mesa Caliente‘. Sin embargo, muchos de los internautas le solicitaron que no recargara las imágenes y que era momento de aceptar que tiene 70 años.

“Y África sin agua porque la señorita Laura se llevó todos los filtros”, “No abuse de los filtros, se ve su rostro muy editado”, “Por qué nos engañan? No exageren con el filtro“, “Por qué no se muestra como es? Hay que aceptar la edad”, “Está terminando todos los filtros del mundo, deje algo”, “Demasiado falsa la foto”, “Mírenle las manos, eso no pega ni con filtros”, “Deberían hacerle algo también en las manos”, “Volvió a nacer”, “Esa cabeza tan grande”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

La segunda foto fue una de las más criticadas por los usuarios de la mencionada plataforma, pues muchos de ellos hicieron referencia a sus manos, debido a que lucían bastante arrugadas por los años que tiene, mientras que otros dijeron que su cabeza se veía un poco más grande.

“Gracias a mi señor Jesús por esta nueva oportunidad en mi vida, fascinada con participar en ‘La Mesa Caliente’ y recuerden que la fe mueve montañas, nunca dejes de luchar por tus sueños que no hay edad para lograrlos siempre de la mano de Dios”, fue el mensaje que acompañó la publicación para manifestar lo bien que se siente en este nuevo proyecto profesional.

Además, también explicó que estará presente tan solo dos días a la semana para acompañar a Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos. Sin embargo, al dar a conocer la noticia, no todos demostraron sentirse alegres, y es que algunos dijeron que:

“No la veré los días que ella estará”, “Dañaron el programa”, “Van de retroceso”, “Ya ni los voy a ver, se les dañó el show”, “Qué error cometen?”, “Se dañó ese programa que tenía mucha clase”, “¿Para qué pusieron a esta mujer?”, “Qué vieja más insoportable”.

