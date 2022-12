Ya puedes suscribirte a Twitter Blue y tener tu verificación azul

Twitter Blue es una suscripción mensual paga que agrega una marca de verificación azul a tu cuenta y ofrece acceso anticipado a nuevas funciones, como Editar Tweet. Oficialmente, el plan de suscripción ya está activo.

El nuevo Twitter Blue está actualmente disponible para que se compre en la web por $8 dólares al mes o en la app en iOS por $11 dólares al mes en los EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Se planea que esté disponible en otros países próximamente.

Para suscribirte en la web, debes ir a twitter.com y seleccionar More > Twitter Blue > Subscribe. Se te pedirá que verifiques tu número de teléfono si aún no lo has hecho. Por último, deberás confirmar el pago de suscripción.

Para suscribirse en iOS, debes ir al menú de perfil > Twitter Blue > Subscribe. Si aún no lo has hecho, se te pedirá que verifiques tu número de teléfono. Debes seguir las instrucciones de compra en la aplicación para completar tu suscripción.

En un futuro, los suscriptores a Twitter Blue podrán aparecer en los primeros lugares al comentar en una publicación, cuando contesten o cuando se hagan búsquedas de sus nombres.

También verán menos anuncios publicitarios. Se prevé que se muestren un 50% menos de publicidad.

Otra ventaja es que podrán publicar videos más largos de lo usual.

Al suscribirte es posible que la verificación azul no aparezca de inmediato, ya que tienen que revisar las cuentas para garantizar que cumplan con todos los requisitos.

También habrá una verificación dorada que indica que es una cuenta de una empresa comercial oficial que se suscribió a través de Twitter Blue For Business.

