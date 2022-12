Se dice que hijastro y esposa de Andrés García están vendiendo propiedades del actor

Desde octubre de este año los medios de comunicación han estado atentos al estado de salud del actor dominicano Andrés García, quien supuestamente volvió a recaer en el consumo de alcohol y sustancias ilícitas.

Incluso se dijo que García estuvo a punto de morir debido al delicado estado de salud que padece a causa de una cirrosis hepática. Esto fue dicho por la actual esposa del dominicano, Margarita Portillo.

Además de la salud del actor, todos los medios han estado detrás de Portillo y su hijo Andrés López Portillo, pues parece ser que ambos se están aprovechando de la situación para beneficiarse económicamente.

Leonardo García, hijo del actor, denuncia esta situación y también apunta que la mujer no le da información sobre su padre y tampoco deja que lo vea.

Recientemente la revista ‘TVNotas’ publicó las declaraciones de un exempleado de Andrés López Portillo, hijastro de García. La fuente dijo: “Su esposa y su hijastro no tienen corazón, porque se están beneficiando de la venta de sus propiedades”.

Asegura que los Portillo vendieron una propiedad que García tenía desde hace varios años en Ciudad de México. Este lugar era bastante conocido porque su estructura era la de un castillo.

Al parecer la propiedad se vendió en $25 millones de pesos, aunque se dice que el lugar costaba $60 millones de pesos.

El mismo exempleado contó: “A Andrés López Portillo le dieron de entrada $5 ó $6 millones pesos por el castillo y cada mes le daban de uno a $2 millones de pesos en efectivo, dinero que yo recogía en Puebla y transportaba en auto a la Ciudad de México”.

Además de esto se sabe que el actor dominicano solo recibió $1 millón de pesos y una camioneta Jeep por la venta de la propiedad.

Mientras tanto, el hijastro utilizó el resto del dinero para beneficiarse él. Puede que incluso lo haya invertido en un hotel del cual es dueño en Tulum.

También se sabe que a García solo le queda la propiedad que tenía en Acapulco, aunque parece ser que esta ya se la cedió a su esposa.

¿Qué dice Margarita Portillo?

La actual esposa de García, Margarita Portillo, se ha defendido hace poco de las acusaciones en contra de ella y su hijo. Principalmente habló sobre lo que ha dicho Leonardo García sobre ella.

Portillo dio una entrevista en el programa televisivo ‘Venga la Alegría’, donde aseguró que el hijo de su esposo solo está pendiente de la herencia que dejará el actor y que realmente no le interesa su estado de salud.

También dijo: “No sé por qué les preocupa tanto si hace tiempo Andrés dejó arreglados todos sus asuntos. Hay muchas personas que están expresándose muy feo de mí, dicen que sólo me interesa el dinero, no sé de quién diablos creen que están hablando, soy su esposa. Andrés se está preocupando por mí y me está dejando asegurada, les guste o no les guste”.

