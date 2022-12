Alix Aspe relata la travesía que vivió cuando llegó a EE.UU. y llora al recordar los malos momentos

Alix Aspe es una mexicana que así como millones de personas han tomado su maleta y dejan todo atrás para poder buscar una mejor oferta laboral y, con ello darse la calidad de vida que se merecen. No todos los que se van con un equipaje cuentan con apoyo de algún familiar o algo similar, a miles de ellos en diversas circunstancias las cosas se les ponen complejas.

En una entrevista concedida a ‘En Casa con Telemundo’ Aspe tuvo la oportunidad de explicar todo lo que le tocó vivir para poder estar en el sitio en el que se encuentra hoy, hecho que la ha mantenido muy agradecida.

“Se me salen las lágrimas porque estoy bien orgullosa de lo que he logrado y de lo que he cumplido, estoy feliz, me acuerdo hace como 5 años no tenía ni el trabajo de mis sueños, no tenía novio, tenía una tarjeta de crédito endeudada a mil, todo mal y de repente todo empezó a salir bien y hoy tengo todo lo que he soñado“, dijo en el programa.

“Alix Aspe es un vivo ejemplo de una inmigrante que vino a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Conoce un poco de su historia aquí”, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida en la cuenta oficial del programa.

“Eres una chingona, digna de admirar”, “Niña hermosa, eres ejemplo para todos”, “Todo eso es retribución a tus buenas acciones, Dios te seguirá bendiciendo”, “Te admiramos tanto”, “Qué bella, me encanta tu energía”, “Nuestro orgullo y ejemplo de tenacidad, dedicación y amor a la vida”, “Te sigo desde que empezaste y tienes un ángel, eres súper sencilla y eso te hace grande”, “Mi Alix amada, qué inspiración para todos”, “Eres maravillosa”, “Felicidades por todos tus éxitos y que sigan siendo más bendiciones”, “Todos estamos orgullosos de ti”, “Dios es bueno”, “De verdad estoy súper orgullosa de ti por todo lo que has logrado”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

