Luka Modric decide no colgar los botines con su selección: “Quiero seguir hasta la Liga de Naciones”

El icónico futbolista de la selección de Croacia y estrella del Real Madrid, Luka Modric, decidió acabar con los rumores sobre su futuro dentro del conjunto nacional tras alcanzar la medalla de bronce en el Mundial de Qatar 2022 tras derrotar a la selección de Marruecos este sábado con un ajustado marcador de 2-1.

Luego del partido Modric ofreció una serie de declaraciones a la prensa y destacó que se mantendrá defendiendo los colores de Croacia “hasta la Liga de Naciones” que se disputará durante el mes de junio de 2023.

“En el futuro vamos a ver qué pasa. Por lo menos quiero seguir hasta la Liga de Naciones. Ganar dos medallas en dos mundiales es algo muy importante y muy grande para Croacia. Ya no se puede hablar de Croacia como un equipo que hace algo cada 20 años, que destaca”, añadió el capitán croata que se ha mantenido dentro de la élite del fútbol mundial a la televisión Gol Mundial.

“Con el último Mundial y con este hemos puesto a Croacia en el mapa de grandes equipos y estamos muy contentos. Queríamos estar en la final, no se pudo pero viajamos a casa como ganadores, que es también muy importante. Puede ser (el último Mundial), pero no puedo decir nada. Estoy muy contento por toda mi trayectoria en Croacia. Ganar dos medallas es algo muy importante. Quería ganar la copa, ese era mi sueño. No se ha dado pero también estoy muy contento con estas dos medallas”, concluyó Modric.

Estas declaraciones dejan a un lado los rumores sobre su retiro de la selección croata tras la culminación de la Copa Mundial de la FIFA; dicha incógnita surgió debido a que ya tiene 37 años y es muy poco probable que siga rindiendo al máximo nivel para las eliminatorias europeas.

“Hemos confirmado que Croacia tiene una selección grande, que tiene un futuro por delante muy bueno y hay que seguir. En el futuro veremos qué pasa”, destacó.

