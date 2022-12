Qatar 2022: Los goles del Croacia vs Marruecos en el último partido mundialista de Modric

AR-RAYYAN, Qatar – Los aficionados al fútbol deberíamos estar tristes. No volveremos a ver a Luka Modric en una Copa del Mundo. En el partido por el tercer puesto de Qatar 2002 ante Marruecos dio otra lección de cómo manejar el ritmo del juego, de sacrificarse por el equipo, de defender cuando más falta hacía.

Modric, posiblemente el mejor jugador “terrenal” de la era de Messi y Cristiano Ronaldo, llevó a Croacia al podio de Qatar en un partido de consolación en el que hubo más tensión de la que se esperaba.

Y es que Marruecos, la revelación de este Mundial, quería terminar la fiesta en alto en el Estadio Internacional Khalifa ante 44,137 espectadores que mayoritariamente vestían sus colores.

Pero los croatas fueron mejores en casi todos los tramos del partido, con más control del centro del campo y dos goles de mucha calidad. Marruecos pudo empatar en el tramo final, pero no acertó cara a gol.

Croacia – Marruecos: los goles del partido

Croacia, como hiciera Francia en la semifinal, salió a presionar a Marruecos muy arriba, quizá esperando el fallo y en busca de un gol tempranero. La oportunidad vino en una falta lejana que a priori no tenía peligro, pero los europeos se sacaron una jugada de estrategia de la chistera.

La pizarra funcionó a la perfección en el minuto 7 en una falta frontal en la que Modric saltó por encima del baló cuando parecía que la pegaría. Ivan Perisic se desmarcó para centrar hacia Joško Gvardiol, el defensa al que bailó Messi en la semifinal, que remató con la testa fuera del alcance de Yassine Bounou.

Pero Marruecos empató en la siguiente jugada en una falta lateral que trata de despejar un jugador croata y que le caer a placer a Achraf Dari para que remate de cabeza. Era el primer toque de balón de los marroquíes en el área croata hasta ese momento. 🇲🇦 ¡Y MARRUECOS DESPERTÓ! 🇲🇦



🔥 ¡Primer gol en esta #FIFAWorldCup para Achraf Dari!#HRV 1-1 #MAR#MundialTelemundo #ElMundialLoEsTodo #Qatar2022 #HRVvsMAR pic.twitter.com/3idie1Jdhp— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 17, 2022

El empate abrió aún más el partido, con transiciones rápidas de ambos conjuntos. Modric, en su último partido mundialista, quería despedirse con un gol. 🔥 ¡BONOOOOOO! 🔥



👏 En dos tiempos, el arquero de #MAR salva su portería de un peligroso disparo de Luka Modric 🇭🇷#HRV 1-1 #MAR#MundialTelemundo #ElMundialLoEsTodo #HRVvsMAR #Qatar2022 pic.twitter.com/DNMVDeRVtV— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 17, 2022

Marruecos tuvo sus opciones, sobre todo en llegadas desde la derecha que terminaban en centros altos. Pero fue Croacia quien se adelantó con un golazo de Mislav Orsic por la escuadra izquierda de Bounou tras un pase de Marko Livaja. Imparable. OH MY 😳



Mislav Oršić with a beauty to put Croatia up just before the half 🎯 pic.twitter.com/OtquwmKsfr— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 17, 2022

La segunda parte no tuvo goles, pero sí tensión. Marruecos tenía muchas ganas de ser tercero, pero físicamente bajó el nivel, lo que aprovechó Croacia para controlar más el balón. Aún así, en los últimos 20 minutos, los del norte de África subieron la intensidad empujados por las gradas y llegaron con peligro. Pero nunca con acierto ante la meta de Dominik Livaković.

