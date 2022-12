Sara Corrales revela que el secreto de su felicidad, pese haber cancelado su compromiso, está en el amor propio

Pese a haber cancelado recientemente su compromiso, Sara Corrales le sigue sonriendo a la vida y eso es algo que sus fans han notado en sus recientes publicaciones en redes sociales, al punto de preguntarle cómo le hace para siempre mostrarse tan positiva.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías mismas que acompañó con un mensaje en el que resaltó que ha aprendido que lo importante no son las cosas materiales, sino aceptarse y amarse tal cual es.

“Me preguntan por qué vivo tan plena y feliz. Porque cuido mi energía, mi luz, mi amor propio, mis palabras, mi alimentación y mis pensamientos. Porque agradezco por todo lo que recibo a diario, porque medito y porque vivo en el presente, que es el más bello regalo que nos da Dios”, escribió la colombiana.

Dentro de las imágenes que Sara compartió resalta una de su personaje de la telenovela “Mi Camino Es Amarte”, con la cual reflexionó sobre lo agradecida que está de poder ser parte de este proyecto televisivo al lado de artistas como Gabriel Soto.

Además de todo lo anterior, pese a las duras decisiones que ha tenido que tomar en los últimos meses, la actriz colombiana se describe feliz.

“Esta soy yo en algunas de mis facetas. Amo mostrarme como soy, real, sonriente, unas veces muy elegante, otras veces tierna y hogareña, en momentos muy espiritual, en otros muy bailarina, en fin, eso es lo bello de la vida, vivir al 100 todos tus matices, vibrar con cada cosas qué haces. (No, no son tatuajes reales, son por mi personaje, porque ya se que me van a hacer mil veces la pregunta)”.

Sobre la cancelación de su compromiso con el actor mexicano Rafael Gutiérrez, la colombiana ha sido muy precavida y ha revelado poco. El Espectador, por otra parte, recogió algunas de sus declaraciones al respecto y esto es lo que ha tenido para decir Corrales: “Finalmente decidí no casarme por temas personales. Fue una etapa que quedó atrás, pero ahora estoy feliz empezando un ciclo nuevo. Justo en una conversación que tenía hace poco decía que no quiero un hombre bueno, porque lo que es bueno para ti, no es bueno para otra persona”.

