Vikings logra la remontada más grande en la historia de la NFL al superar un 33-0 y derrotar a Colts [Videos]

Minnesota Vikings logró este sábado la remontada más grande de la historia de la NFL, al reponerse de un 0-33 al descanso y triunfar por 39-36, en la prórroga del partido de temporada regular contra los Indianapolis Colts.

Un gol de campo de Greg Joseph en la prórroga le dio a los Vikings una épica victoria, después de que su equipo remontara un 36-18 en el cuarto período.

THE BIGGEST COMEBACK IN NFL HISTORY IS COMPLETE pic.twitter.com/ppM2UAzGa3 — Minnesota Vikings (@Vikings) December 17, 2022

El quarterback de los Vikings, Kirk Cousins, llevaba tan solo 44 yardas lanzadas al descanso, pero acabó con 460 y dos ‘touchdowns’, por dos interceptaciones.

También se lució Dalvin Cook con un espectacular ‘TD’ de 64 yardas que forzó la prórroga y abrió el camino para la histórica victoria de su equipo.

Fue un partido absurdo en Minneapolis, donde los Vikings cometieron todo tipo de errores en la primera mitad, terminando con un contundente 33-0 en contra. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad.

Los locales cambiaron la dinámica del encuentro con unos touchdowns de Kendrick Osborn y de CJ Ham en el tercer cuarto y el último período no pudo empezar mejor para los hombres de Kevin O’Connell, cuando Cousins llevó a los Vikings a través de 46 yardas para el ‘TD’ de Justin Jefferson.

Los Colts perdieron lucidez y encadenaron una serie de graves errores y malas gestiones que permitieron a los Vikings ir ganando cada vez más confianza hasta igualar el partido en el 36-36 con un espectacular touchdown de Dalvin Cook tras recorrer 64 yardas a 2.15 minutos del final.

El técnico Jeff Saturday estaba enfurecido. Vio como sus Colts, pese a recuperar la posesión en la prórroga después de que los Vikings ganaran el sorteo, no conseguían avanzar yardas.

Los Vikings contaron con una segunda posesión y llegaron a las 40 yardas, cuando Greg Joseph conectó el gol de campo que reescribió la historia de las remontadas de la NFL. THE @VIKINGS CAP OFF THE LARGEST COMEBACK IN NFL HISTORY.



FROM 33-0 DOWN TO 39-36. #INDvsMIN pic.twitter.com/p4vtjhuPY7— NFL (@NFL) December 17, 2022

Con este triunfo, los Vikings mejoraron la remontada de los Buffalo Bills contra los Houston Oilers en 1993, cuando ganaron 41-38 tras ir perdiendo por 32 puntos.

