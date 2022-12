“Puede ir al Mundial de motociclismo, de fútbol no”: Lo que pensaba Maradona de Lionel Scaloni (Video)

Después de 36 años Argentina vuelve a vivir el sueño de ser campeón mundial, en lo que pudiera ser uno de los mejores momentos de la selección que ya venía conquistando grandes títulos como la Finalissima y la Copa América, todo esto de la mano de un técnico al que no muchos le tenían fe, Lionel Scaloni.

Vale destacar que el estratega de 44 años asumió la dirección técnica de la Albiceleste bajo la figura de interino, y eso no le daba buena confianza a la prensa ni a los fanáticos.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio Tapia, decidió darle la oportunidad sin imaginarse si quiera que tendría un desempeño tan impresionante.

Esto decía Maradona sobre Scaloni. No hace falta recordar lo que hizo él con la selección en 2010. pic.twitter.com/e3KpvYTJoq — Subespacio de R⁴ (@bnddof) December 15, 2022

En su paso Scaloni tuvo muchos detractores, entre ellos, una de las referencias más grandes del fútbol argentino, Diego Armando Maradona.

Durante una conferencia de prensa de los Dorados de Sinaloa, Maradona desestimó el trabajo de Scaloni con la selección, deparándole una salida rápida del banquillo albiceleste.

“Hoy estoy hablando del Tata Martino acá. Nosotros, los argentinos, tenemos al muchacho este, Scaloni. Que repito, no tiene la culpa de estar ahí, a Scaloni lo empujaron a estar ahí. El problema es que él se crea técnico mañana y diga que quiere ir al Mundial“, dijo Maradona.

“Él puede ir al Mundial de motociclismo, pero de fútbol no. A mi me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá títulos, y dejemos que al Tata Martino se lo lleven los mexicanos”, continuó.

A pesar de esas palabras, Scaloni supo demostrar que merecía estar a cargo de la selección de Argentina, y este domingo pudo capitalizar el deseo más grande que cualquier DT puede tener, ganar la Copa del Mundo.

